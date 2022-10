Warga Kemukiman Gampong Lhang Sediakan Nasi 7000 Bungkus dan Santuni 100 Anak Yatim

Ketua panitia pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Kemukiman Gampong Lhang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Tgk Asril Samsul (tengah) menyerahkan nasi bungkus kepada warga pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1444 H di Masjid Al-Qurban, Sabtu (8/10/2022).

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ribuan warga dari delapan gampong dalam Kemungkinan Gampong Lhang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Sabtu (8/10/2022) turut menyediakan sebanyak 7.000 nasi bungkus serta menyantuni sebanyak 100 anak yatim-piatu pada puncak peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dipusatkan di Masjid Al-Qurban.

Ketua panitia pelaksana maulid Nabi Besar Muhammad SAW Kemukiman Gampong Lhang, Kecamatan Pidie, Tgk Asril Samsul kepada Serambinews.com, Sabtu (9/10/2022) mengatakan, puncak peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini diselenggarakan lebih meriah dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini kami memfokuskan santunan untuk 100 anak yatim-piatu dari delapan gampong yaitu, Gampong Baroh, Lampeudeu Baroh, Lampeudeu Tunong, Tijue, Paya, Dayah Tengoh, Puuk, Masjid Runtoh," sebutnya.

Sebagai tradisi pada setiap peringatan puncak maulid Nabi Muhammad SAW pihaknya turut menyantuni anak kurang mampu dari kalangan yatim-piatu dari delapan gampong sebanyak 100 orang.

Mereka umumnya didata oleh setiap Keuchik untuk selanjutnya di utus ke masjid guna mendapat santunan.

Adapun santunan itu berupa uang tunai serta kain sarung. Sementara bagi masyarakat umum diberikan nasi yang telah dipersiapkan sebanyak 7.000 bungkus.

"Bagi warga diberikan nasi bungkus sesuai dengan rombongan warga gampong masing-masing seraya melantunkan shalawat secara bersama kepada Baginda Nabi Muhammad SAW," ujarnya. (*)

