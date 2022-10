Harga Emas Batangan di Langsa Senin 10 Oktober Turun di Kisaran Rp 845.000 per Gram

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sempat naik berapa hari, Jumat (7/10/2022) harga emas batangan Logam Mulia (LM) 99,999 persen di pasaran Kota Langsa terus alami penurunan.

Saat ini harga emas batangan tersebut berada di kisaran Rp 845.000 per gram, atau turun Rp 5.000 per gram dari berapa hari sebelumnya Rp 850.000 per gram.

"Hari ini harga emas bagangan LM 99,999 persen dibuka Rp 845.000 per gram," ujar Pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera Kota Langsa, Fakhrurrazi, kepada Serambinews.com.

Sementara untuk jenis emas perhiasan, sebut Fakhrurrazi, masih tetap bertahan pada harga yang lama.

Dia merincikan, untuk emas perhiasan 99,5 persen saat ini harganya Rp 2.880.000 per mayam.

Lalu, emas 97 persen juga masih bertahan seharga Rp 2.800.000 per mayam.

Sementara untuk emas perhiasan 70 persen juga masih harga lama Rp 750.000/gram belum termasuk ongkos.(*)

