BEM Fakultas Hukum USK Gelar Law Expo 2022 Menandai Dies Natalis Ke-61 Tahun

Laporan Mahasiswa Magang USK, Suci Muliani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) mengadakan Law Expo 2022, menandai Dies Natalis Ke-61 tahun.

Acara ini berlangsung selama tiga hari, terhitung dari 27 - 29 Oktober 2022 di depan gedung baru Fakultas Hukum.

Tahun ini, Fakultas Hukum mengusung tema " The Value of Justice to Reinforce the Pillars of Law".

Ketua panitia, T Nizami Alhadi AZ mengatakan, maksud dari tema tersebut ialah nilai keadialan untuk memperkuat Pilar Hukum.

"Seperti yang kita ketahui, kita sudah mengalami masa pandemi (Covid-19) sehingga membuat keadilan memudar. Jadi tema ini diusungkan untuk membangkitkan kembali keadilan tersebut demi menegakkan pilar-pilar hukum yang ada di Indonesia serta di kampus USK", ujarnya.

Selain itu, juga diadakan beberapa perlombaan seperti lomba puisi, vokal solo, debat hingga band.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Hukum USK, Dr M Gaussyah SH MH, dan hadir juga alumni Fakultas Hukum, Syamsul Bahri S HI MA, dan Ketua IKAKUM Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man). (*)