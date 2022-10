Abdul Manan Terpilih Sebagai Dosen Berprestasi UIN Ar-Raniry

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dosen Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry, Dr Phil Abdul Manan MSc MA terpilih sebagai juara satu Dosen Berprestasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman MA pada acara rapat senat terbuka dalam rangka Milad ke 59 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (25/10/2022) di Auditorium Prof Ali Hasjmy Darussalam Banda Aceh.

Keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 1013/Un.08/R/Kp.08.8/10/2022. Pada surat keputusan tersebut untuk dosen berprestasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 ditetapkan Dr Phil Abdul Manan MSc MA sebagai peringkat pertama, untuk peringkat kedua diraih oleh M Faizi Ikhwali ST MT dari Fakultas Sains dan Teknologi, selanjutnya Dr Hafas Furqani MEc dari FEBI dan Prof Dr T Zulfikar MEd FTK masing-masing meraih peringkat ketiga dan keempat.

Berdasarkan keterangan Abdul Manan ada beberapa poin penilaian yang menjadi indikator penilaian dewan juri dalam pemilihan ini yaitu, aktif dalam proses belajar mengajar, inovasi pembelajaran, publikasi di jurnal bereputasi, pemakalah pada international conference, sitasi Google Scholar dengan indeks paling rendah 7, terlibat dalam pengelolaan kebijakan publik selama periode tersebut.

"Ada enam item penilaian yang dilakukan selama periode Ganjil 2021/2022 dan Genap 2021/2022, untuk pemenang merupakan peserta dengan perolehan nilai tertinggi yang merupakan capaian dari akumulasi nilai maksimal dari seluruh indikator penilaian," kata Abdul Manan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10/2022).

Keseriusan Abdul Manan dalam mengajar, meneliti dan mengabdi pada masyarakat menjadikannya sebagai Dosen Berprestasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022. Selama tahun 2022, dia telah menerbitkan sebanyak 8 (delapan) artikel di jurnal internasional terindeks scopus dan lima jurnal internasional terindeks Sinta dan WoS.

Kegiatan menulis dan meneliti menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupannya selama ini. Selama berkiprah sebagai Dosen dari tahun 2003, dia telah mampu menerbitkan ratusan karya baik yang dimuat di jurnal internasional terindeks scopus, Sinta maupun diterbitkan dalam bentuk Buku maupun artikel yang di presentasikan dalam konferensi internasional.

"Alhamdulillah, selama 1 tahun ini mampu menerbitkan artikel di jurnal internasional terindeks scopus dan juga terindek Sinta dan WoS. Sementara tahun ini hanya mampu menerbitkan 1 buku. Mungkin atas dasar pertimbangan tersebut dewan juri menetapkan sebagai salah satu dosen prestasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022,"ujarnya.

Untuk diketahui, Doktor dalam bidang Ethnology pada University of Münster Jerman ini juga pernah meraih dosen berprestasi peringkat 1 pada tahun 2017. Sementara untuk jumlah sitasi di Sinta menduduki urutan kedua terbanyak di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebagai informasi, Abdul Manan, merupakan peneliti dan dosen bidang studi Antropologi pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dilahirkan di Alurambut, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya pada 21 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Dasar (MIN) Suak Berumbang (1985), Pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN) Manggeng pada tahun (1988), Pendidikan Guru Negeri (SPG) Tapaktuan (1991), Sarjana Tarbuyah Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1997).

Selanjutnya melanjutkan Master dalam Educational and Training System Design (M.Sc) di University of Twente, Enschede, Holland pada (2001), Master dalam Islamic Studies (MA) di University of Leiden, Holland (2003) dan Doktor dalam bidan Ethnology (PhD) pada Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Jerman tahun (2010).

Pada tahun 2015 mendapat beasiswa Post Doctoral pertama dari DAAD Bond di Institute Ethnology Wesfalische Wilhelms—Universitat Munster, Jerman, Pada Tahun 20018 mendapatkan beasiswa Post Doctoral ke dua dari DAAD Bonn selama tiga bulan (May—July) pada Orientalisches Spprachen und Culturende islamischen Welt (SKIW), Koln University, Jerman.(*)

Baca juga: Dosen UIN Ar-Raniry Ikut Program Pertukaran Tokoh Muda Muslim Australia-Indonesia

Baca juga: VIDEO Guru Besar Dari Berbagai Negara di Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Hadiri ICONIC III