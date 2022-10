Eksklusif! Wawancara Irwandi Yusuf: Saya tidak Boleh Nyalon Selama 5 Tahun

“Hak politik saya untuk dipilih dicabut selama lima tahun sejak keluar (dari tahanan). Tapi saya bisa kerja-kerja politik, tetap akan ikut rapat-rapat partai.” IRWANDI YUSUF, Mantan Gubernur Aceh

VIDEOGRAFER Serambi On TV, Muhammad Anshar secara ekslusif berhasil mewawancarai Irwandi Yusuf dan Steffy Burase di ruangan khusus gedung VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar.

Muhammad Anshar secara khusus ditelepon dan diminta masuk untuk mewawancarai keduanya selama lebih kurang 3 menit.

Apa saja perbincangan mereka? Berikut wawancara ekslusif Muhammad Anshar dengan Irwandi Yusuf dan Steffy Burase yang dirangkum tim Serambi On TV:

Bagaimana perasaannya hari ini Pak Irwandi?

Saya lihat sangat antusias para penjemput, saya suka. Tapa ada hal yang tidak anu bagi saya. Mereka berusaha memisahkan saya dengan Steffy. Itu tidak boleh.

Makanya saya ke sini lagi, balik menjemput (Steffy).

Bagaimana terkait hak politik Pak Irwandi?

Ini yang dicabut adalah untuk menjadi kepala daerah lagi, dan lima tahun dari sekarang tidak boleh. Saya tidak boleh nyalon.

Tetapi ada tapinya, saya bisa PK. Kalau untuk dipilih tidak bisa.

Apa agenda Pak Irwandi setelah ini?

Rencana pertama mengunjungi orang tua, rencana kedua apa yang mungkin.

Steffy Burase

Bagaimana perasaan Mbak Steffy selama merawat Pak Irwandi di penjara?

Up and down. Ada suka dan dukanya pasti. Cuma mungkin memang karena beda culture, beda budaya, agak ngeshok ngelihat budaya penyesuaiaan, ya berat sih sebenarnya.

