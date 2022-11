VIDEO Mahasiswa S2 Bahasa Inggris USK Berbagi Tips Metode Pengajaran di Tiga Universitas Aceh

SERAMBINEWS.COM - Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris (MPBEN) Universitas Syiah Kuala kembali melaksanakan kegiatan Workshop Project for Students on Total Physical Response.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Rairy Banda Aceh pada hari Jum’at, 4 November 2022.

Kegiatan workshop yang mengusung tema “Hit the Fun in Your Classroom with Total Physical Response” tersebut merupakan sarana latihan bagi mahasiswa MPBEN pada mata kuliah Critical Review on Applied Linguistics yang diasuh oleh Prof. Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd, M. Ling., dan Prof. Dr. Zulfadli., M.A.

Kegiatan workshop yang dipandu oleh Illa Rahmatin, S.Pd. tersebut mengulik lebih dalam terkait teori-teori dan praktik pengajaran menggunakan metode Total Physical Response.

Dr. Nashriyah, M.A., salah satu dosen senior prodi S1 Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam sambutannya mewakili Ka.Prodi menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi dan gembira dengan inovasi kegiatan yg dilakukan oleh mahasiswa MPBEN-USK.

Kegiatan seperti ini selain memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan keahliannya dalam menguasai metode pembelajaran, juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa TEN, FTK, UIN Ar-Raniry untuk belajar bukan hanya dari dosennya, mereka juga dapat menyerap ilmu dari para seniornya di jenjang yang lebih tinggi.

Proses pembelajaran juga akan lebih rileks dan menyenangkan, karena suasana belajar juga berbeda.

“Kegiatan melatih mahasiswa S1 dengan metode-metode pengajaran melalui workshop memberi kesempatan kepada mahasiswa bukan hanya dapat mempelajari Bahasa Inggris, namun mereka juga dapat memperdalam salah satu metode pengajaran yg nantinya juga akan sangat berguna bagi mereka sebagai guru masa depan”, pungkas Nashriyah.

Cut Sari Maylisa, S.Pd selaku pembicara pertama pada workshop ini memaparkan sejarah munculnya teori metode Total Physical Response dalam pengajaran bahasa sekaligus menjelaskan prinsip-prinsip dan karakteristik dari metode tersebut.

“Karakteristik utama dalam metode Total Physical Response adalah mempelajari Bahasa dengan mendifinisikan makna menggunakan definisi yang sederhana dan mudah diingat, kemudian meginterpretasikan kedalam gerakan-gerakan yang diciptakan oleh siswa sendiri agar makna kata atau kalimat yang dituturkan lebih mudah diingat dan dipraktekkan oleh siswa-siswa lain dalam kelas pembelajaran bahasa” tutur Cut Maylisa.

Di sisi lain, Anggia Rahayu, S.Pd, selaku pembicara kedua memaparkan berbagai teknik yang dapat digunakan guru ketika menerapkan metode Total Physical Response.

Kemudian dilanjutkan oleh Dinny Dayani, S.Pd yang menjadi fasilitator pada kegiatan praktek belajar mengajar menggunakan metode Total Physical Response.

Di sesi terpisah, Dr. Iskandar Abdul Samad, S.Pd, M.A., koordinator Magister Pendidikan Bahasa Inggris USK menyampaikan apresiasi atas terlaksananya workshop ini.

“Kami di Prodi MPBEN sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan workshop ini. Workshop ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa MPBEN dalam meningkatkan kompetensi berbahasa dan keahlian dalam mengelola kegiatan pembelajaran, serta ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat bagi seluruh komunitas akademik lainnya” ucap Iskandar yang juga merupakan Sekretaris Umum Aceh Australian Alumni periode 2022-2025.

Lebih lanjut Dr. Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi tradisi keilmuan di Prodi MPBEN USK, karena kegiatan ini memberikan dampak yang positif serta dapat menambah pemahaman dan pengalaman bagi para mahasiswa.(*)

