Eksplorasi Blok Migas Meulaboh dan Singkil Dimulai, Conrad Asia Energi Ltd Pemenang Lelang

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Conrad Asia Energy Ltd yang beralamat di Singapura ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Aceh (ONWA-Meulaboh) dan Offshore South West Aceh (OSWA-Singkil).

Hal ini sekaligus menandai era baru eksplorasi migas untuk pantai barat-selatan Aceh (Barsela) yang sebelumnya justru didominasi oleh wilayah utara dan timur Aceh.

Pengumuman pemenang lelang tersebut disampaikan oleh Dirjen Migas, Prof Ir Tutuka Ariadji MSc, PhD pada acara “Winner Announcement of Direct Proposal Tender on 1st IPBR and Launching of IPBR for Jabung Tengah and Paus Working Area” di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Kabar gembira itu disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Ir Mahdinur MM kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Selasa (8/11/2022) malam.

Menurutnya, penetapan hasil pemenang lelang itu berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran Wilayah Kerja (WK) yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA), dan perguruan tinggi.

Tim ini dibentuk oleh Gubernur Aceh dan disetujui oleh Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

"Tim inilah yang melakukan proses evaluasi yang meliputi penilaian teknis, penilaian keuangan, dan kinerja badan usaha," terang Mahdinur.

Sebelumnya, lanjut Mahdinur, konsep Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional yang dilelang ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh sesuai dengan amanah PP Nomor 23 Tahun 2015.

Atas dasar regulasi tersebut ditambah persetujuan DPRA dan Gubernur Aceh, wilayah ONWA-Meulaboh dan OSWA-Singkil telah diumumkan dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I tahun 2022 pada acara “Announcement of 1st Indonesian Petroleum Bidding Round (IPBR) 2022” tanggal 20 Juli 2022.

Dari dokumen partisipasi lelang yang masuk, kata Mahdinur, Tim Penawaran Wilayah Kerja di Wilayah Kewenangan Aceh, melakukan proses evaluasi. Yang dievaluasi mencakup aspek teknis, keuangan, dan kinerja badan usaha.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran WK, maka pada tanggal 8 November 2022

Dirjen Migas Kementerian ESDM mengumumkan Conrad Asia Energy Ltd sebagai pemenang lelang untuk kedua WK tersebut, yakni ONWA-Meulaboh dan OSWA- Singkil.

Untuk diketahui, sejak 12 Juli 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Aceh memiliki dua wilayah kerja (WK) baru di pantai barat-selatan Aceh (Barsela), yaitu WK ONWA-Meulaboh dan OSWA- Singkil.

Setelah melalui proses lelang, akhirnya Conrad Asia Energy Ltd yang keluar sebagai pemenangnya.

"Penetapan Conrad Asia Energy Ltd sebagai pemenang lelang WK ini menandakan dimulainya era baru eksplorasi migas di Aceh untuk pantai barat selatan," demikian Mahdinur. (*)

