Hasil Drawing Babak 16 Besar Liga Champions, Tim-tim Raksasa Langsung Bentrok

Hasil Drawing Babak 16 Besar Liga Champions, Tim Raksasa Langsung Bentrok, Ulangan Final Livepool vs Real Madrid

SERAMBINEWS.COM - Para tim raksasa eropa langsung bentrok di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Bahkan tim yang seharusnya berjumpa di final justru harus saling menghabisi di babak 16 besar Liga Champions.

Laga final dini ini membuat sejumlah tim raksasa babak gagal merebut tropi juara Liga Champions edisi 2022-2023.

Duel panas tim raksasa misalnya antara Liverpool vs Real Madrid. Kemudian AC Milan vs Tottenham Hotspur.

Selanjutnya Borussia Dortmund vs Chelsea dan kemudian PSG vs Bayern Muenchen harus saling bunuh di babak 16 besar Liga Champions.

Sedangkan RB Leipzig vs Manchester City, Inter Milan vs Porto dan Club Brugge vs Benfica.

Itulah hasil Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 yang menghasilkan beberapa partai akbar.

Drawing babak 16 besar Liga Champions telah dilaksanakan pada Senin (7/11/2022) di Nyon, Swiss.

Delapan tim yang lolos sebagai juara grup menyandang status unggulan.

Adapun delapan klub lainnya berpredikat non-unggulan setelah menjadi runner-up di grup masing-masing.

Dua kelompok tersebut dipasangkan dan diadu guna memperebutkan tiket menuju perempat final.

Sesuai regulasi, tim dari satu negara tidak bisa bersua.

Peraturan serupa juga berlaku untuk klub yang berada satu grup.