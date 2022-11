5.471 Siswa di Pijay dan Pidie Ikut Try Out UNBK, Begini Harapan Cabdindik Aceh

Kepala Sekolah di Meureudu melakukan pengawasan Try Out UNBK, Senin (14/11/2022). SERAMBINEWS.COM/Dok Cabdindik Aceh

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Sebanyak 5.471 siswa tingkat SMA dan SMK di Pidie Jaya (Pijay) dan Pidie mengikuti Try Out sejak Sabtu (12/11/2022) hingga Senin (14/11/2022) dengan berbasis komputer.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Aceh, Razali MPd melalui staf Badaruddin MSi Ak kepada Serambinews.com, Senin (14/11/2022) mengatakan, ke 5.471 siswa yang berada di dua kabupaten ini secara bersamaan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

'Pelaksanaan Try Out UNBK yang dilaksanakan secara bersamaan pada sekolah masing-masing untuk siswa kelas XII,"sebut Badaruddin MSi Ak.

Sebelum pelaksanaan Try Out UNBK tahun 2022 pihaknya telah menyampaikan persiapan secara matang terhadap fasilitas pendukung sehingga dalam pelaksanannya (Try Out) tidak menjadi kendala sebagaimana yang telah dilaksanakan pada hari pertama, Sabtu (13/11/2022).

Karenanya, sepanjang pelaksanaan Try Out ini diharapkan kepada seluruh kepala sekolah, para dewan guru serta operator untuk dapat mengawal dan memantau.

Sehingga pencapaian hasil UNBK nantinya angka kelulusan dapat dicapai secara maksimal.

'Hal ini dimaksudkan kepada para kepala sekolah dapat melaporkan berbagai gangguan tehnis serta dapat mempublikasikan dalam link grop sehingga dapat terbaca dan menjadi gambaran untuk dievaluasi," pungkasnya. (*)