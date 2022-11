INFO Loker Aceh Terbaru, Gramedia Banda Aceh Buka Lowongan Pekerjaan, Buruan Daftar Ini Syaratnya

SERAMBINEWS.COM - Berikut informasi lowongan pekerjaan atau loker di toko buku Gramedia, Banda Aceh.

Bagi sebagian orang, mencari lowongan pekerjaan belakangan ini terbilang sulit.

Namun, tidak ada yang sia-sia selagi kamu berusaha dan terus mencari informasi lowongan pekerjaan.

Bagi kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau hingga kini belum mendapat pekerjaan, informasi lowongan kerja di Gramedia, Banda Aceh ini bisa kamu jadikan peruntungan.

Kali ini Gramedia Banda Aceh sedang membuka kesempatan bagi kamu para jobseeker atau pencari kerja.

"Hai Grameds, come and join with us.

Kami membuka lowongan pekerjaan untuk posisi berikut, bagi kalian yang berminat dan memenuhi syarat. Kirimkan lamaran lengkap kamu ke email @gramediabandaaceh," demikian keterangan yang diunggah dalam akun Instagram Gramedia Banda Aceh.

Toko buku Gramedia yang berada di Jalan Nyak Makam, Kota Banda Aceh kini membuka lowongan pekerjaan untuk posisi store apprenticeship program.

Ini merupakan program pemagangan yang bertujuan mempersiapkan kamu untuk bekerja di tipe pekerjaan tertentu sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan berkinerja tinggi.

Program ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menambah pengalaman dalam dunia kerja, meningkatkan kompetensi kerja, belajar digital selling dan tertarik dengan dunia retail.

Tak hanya bekerja, kamu juga mendapatkan keuntungan lainnya saat mengikuti progam ini.

Seperti insentif, diikutsertakan dalam BPJS dan mendapatkan pembelajaran dengan kurikuluk menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional) dari Kemenaker dan mendapat sertifikat apprenticeship.

Bagaimana, apakah kamu tertarik mendaftar?

