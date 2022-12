BPMA dan KKKS Ciptakan Kolaborasi Lewat Vendor Day 2022

BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh ( BPMA) dan kontraktor kontrak kerjasama ( KKKS) wilayah kerja Aceh menggelar kegiatan tahunan Vendor Day 2022, Selasa (6/12/2022) di Amel Convetion Hall, Banda Aceh.

Sejumlah KKKS yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu, PT Medco EP Malaka, PT Pema Global Energi, Repsol Andaman BV dan Zaratex NV.

Wakil Kepala BPMA, Muhammad Najib saat pembukaaan kegiatan mengatakan, vendor day 2022 sebagai upaya peningkatan, penguatan dan terciptanya kolaborasi strategis.

Serta untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui sinergi penyedia barang dan jasa, dalam kegiatan operasi hulu migas di Aceh.

Katanya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pembinaan, pendampingan dan pemberian kesempatan yang tepat untuk vendor daerah, supaya ikut berperan tanpa menyampingkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sesuai standar industri hulu migas.

“ BPMA telah menetapkan target agresif pengembangan di tahun 2022 sebagai pondasi untuk mewujudkan target pemerintah jangka panjang tahun 2030 sebesar 1 billion barrels of oil per day (bopd) dan 12 billion standar cubic feet per day (bscfd).

Realisasi procurement list adalah salah satu upaya untuk memastikan tidak ada keterlambatan pekerjaan project pengembangan KKKS karena ada kendala di pengadaan di tengah situasi yang belum pulih total dari pandemik covid19,” ujarnya.

Hingga 5 Desember 2022, realisasi procurement list tahun 2022 yang telah ditetapkan di keseluruhan KKKS sudah mencapai 96,89 persen.

Katanya, keberhasilan pengadaan barang dan jasa akan memberikan jaminan operasional hulu migas maupun proyek proyek yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik,” ujar Muhammad Najib.

Muhammad Najib menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban industri hulu migas untuk membina dan mengoptimalkan kemampuan daerah.

selain itu, dengan adanya sinergi KKKS, perusahaan nasional dan daerah untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan kapasitas nasional dalam mendukung keandalan operasi hulu migas.

Terciptanya multiplier-effect bagi perekonomian Aceh dan peningkatan kemampuan daya saing perusahaan di Aceh pada kegiatan usaha hulu migas.

Sementara untuk capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk KKKS wilayah kerja Aceh per Desember telah mencapai 55,45 persen.

Angka itu melampaui target yang ditetapkan oleh BPMA untuk 2022 sebesar 50 persen.

Dalam hal ini, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut hingga Desember 2022 dan kedepannya di tahun 2023, BPMA akan mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN KKKS wilayah kerja Aceh, dengan mewajibkan penggunaan barang/jasa dalam negeri serta meng utamakan penggunaan penyedia barang/jasa yang berdomisili di wilayah operasi KKKS.

Hal itu untuk pengembangan TKDN, khususnya di Aceh.

Sementara Kepala Divisi Pengelolaan Aset & Rantai Suplai, Dody Artanto menyampaikan apresiasi kepada PT Medco E&P Malaka yang telah menjadi host vendor day 2022.

dalam kesempatan ini, BPMA juga memberikan penghargaan key performance indicator (KPI) supply chain management (SCM) terbaik, KKKS capaian TKDN terbaik, The Best Procurement Peformance & The Best Optimum Tender Realization 2022.

KKKS wilayah kerja aceh juga memberikan apresiasi penghargaan kepada perusahaan penyedia barang/jasa daerah yang memiliki kinerja terbaik di tahun 2022.(*)

