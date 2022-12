Song Hye Kyo dan Han So Hee Dikabarkan Bakal Main Film Bareng, Agensi Buka Suara

" Han So Hee mendapatkan tawaran untuk membintangi The Price of Confession, Dia saat ini sedang meninjau tawaran tersebut," kata sumber agensi.

SERAMBINEWS.COM - Duet megabintang Korea Selatan Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan bakal main film garapan sutradara Descendants Of The Sun atau DOTS.

Duo visual ini dilaporkan akan membintangi film bergenre thriller misteri.

Diwartakan Soompi, Senin (29/8/2022), Sports Kyunghyang film garapan sutradara Lee Eung Bok itu direncanakan akan berjudul The Price of Confession.

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi Han So Hee, 9ato Entertainment buka suara.

" Han So Hee mendapatkan tawaran untuk membintangi The Price of Confession, Dia saat ini sedang meninjau tawaran tersebut," kata sumber agensi.

Tanggapan senada juga diungkap oleh agensi Song Hye Kyo, United Artist Agency (UAA).

"The Price of Confession adalah salah satu proyek yang sedang Song Hye Kyo pertimbangkan," ungkap mereka.

Sebagai informasi, The Price of Confession menceritakan kisah dua wanita yang terseret kasus pembunuhan.

Sutradara Lee Eung Bok telah banyak memegang proyek hits selain DOTS, yakni Sweet Home, Jirisan, dan Mr. Sunshine.

Film ini juga akan ditulis oleh Kwon Jong Kwan yang pernah menulis naskah Sad Movie dan Proof of Innocence.

Jika menerima tawaran, Song akan berperan sebagai guru seni Ahn Yoon Soo.

Memiliki mimpi hidup bahagia, dia justru terseret dalam insiden tak terduga yang menyebabkan hidupnya berubah total.

Terlepas dari rintangan yang dia hadapi, Ahn Yoon Soo tidak menyerah dan mempertahankan tekad yang kuat.

Song Hye Kyo sebelumnya telah bekerja sama dengan sutradara Lee Eung Bok dalam drama Descendants of the Sun.

Sementara Han So Hee akan berperan sebagai wanita misterius Mo Eun yang identitasnya tidak diketahui.

Karena kecenderungan antisosialnya, banyak orang takut dengan Mo Eun.

Namun sebenarnya dia memiliki hati yang baik dan akan menolong Yoon Soo.

