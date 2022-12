Cinta Laura Ingin Bantu Lebih Banyak Orang

AKTRIS Cinta Laura mengungkapkan soal target yang ingin dia capai untuk tahun 2023.

Cinta Laura dikenal sebagai salah satu aktris yang sangat peduli dan memiliki kesadaran tinggi akan isu sosial di Tanah Air.

Artis lulusan Columbia University tersebut memiliki harapan bisnisnya sukses di tahun depan.

"Sehingga aku punya lebih banyak dana lagi untuk bisa membantu lebih banyak orang," ujar Cinta Laura saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022) malam.

Cinta mengatakan, dia sebenarnya memiliki banyak rencana untuk 2023.

Namun dia belum mau mengungkapkan jika belum menunjukkan hasil nyata.

"Target 2023 banyak sekali tapi aku enggak bisa kasih tahu secara spesifik karena aku enggak mau omong kosong," ujar Cinta.

Menurut Cinta Laura, akan lebih baik bicara soal itu apabila hasilnya telah terlihat.

"Aku enggak bilang mau melakukan A, tapi ternyata enggak ada hasilnya.

Malu juga kan.

Kayak aku bilang tadi, just pray for me (doakan aku saja)," ucap Cinta.

Di tahun ini, Cinta Laura menunjukkan kepeduliannya dengan aksi bersih-bersih di lingkungan Citayam Fashion Week di kawasan Dukub Atas, Jakarta Pusat.

Cinta Laura mengajak masyarakat untuk tak membuang sampah sembarangan.

Cinta Laura juga peduli dengan isu sosial.

Salah satu hal yang dilakukannya adalah dengan membuka yayasan milik keluarga bernama Yayasan Sukaseno.

Cinta Laura juga memiliki sekolah gratis buat anak-anak yang kurang mampu.

Bahkan kini Cinta ditunjuk sebagai Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (kompas.com)

