Harga Kebutuhan Pokok Jelang Tahun Baru di Aceh Singkil Normal, Berikut Rincian Lengkap

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga kebutuhan pokok jelang tahun baru 2023 di Kabupaten Aceh Singkil, normal.

Kebutuhan dapur yang naik hanya cabai rawit. Dari sebelumnya Rp 40 ribu menjadi Rp 55 ribu per kilogram.

Sedangkan telur harganya bertahan di kisaran Rp 50 ribu per papan isi 30 butir sejak November 2022.

"Masih relatif normal. Kenaikan hanya pada telur ayam ras dan cabai rawit," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Singkil, Ali Hasmi, Senin (19/12/2022).

Berikut harga barang kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Aceh Singkil:

Beras medium yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Rp 11.555 per kilogram. Sedangkan beras premium Rp 12.555 selisih Rp 1.000 dengan beras medium per kilogramnya.

Gula pasir Rp 15 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp 13 ribu per liter, daging sapi Rp 150.000 per kilo, telur ayam broiler Rp 55.000 per papan, dan jagung Rp 10 ribu per kilogram.

Berikutnya tepung terigu Rp 14.000 per kilo, cabai Rp 50.000 , cabai rawit Rp 50.000, bawang merah Rp 35.000 per kilo, bawang putih Rp 24.000 per kilo dan kentang Rp 12.000 per kilo.

Tomat Rp 14 ribu per kilogram, buncis Rp 10 ribu per kilogram, wartel Rp 10 ribu per kilogram.

Sedangkan ikan kembung Rp 50.000 per kilogram dan ikan tongkol Rp 35 ribu per kilogram. Terakhir elpiji 3 kilogram Rp 28.000 per tabung.



"Stok barang kebutuhan pokok pangan masyarakat cukup," ujar Ali.

Sebelumnya untuk kendalikan harga Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemkab Aceh Singkil, menggelar operasi pasar murah. (*)

