Pengalaman Pertama Kali Berjalan di Karpet Merah, Han So Hee: Saya Tidak Tahu Bagaimana Berpose

SERAMBINEWS.COM - Aktris Han So Hee menceritakan pengalaman pertamanya berjalan di karpet merah, setelah debutnya di industri hiburan.

Pada 16 Desember, W Korea mengunggah video yang menampilkan perjalanan Han So Hee ke Inggris untuk menghadiri acara bergengsi British Fashion Award.

Dalam video tersebut, Han So Hee mengatakan, ia diundang ke British Fashion Award di London untuk menjadi model Charlotte Tilbury.

“Ini sebenarnya kali pertama saya datang ke London, jadi sangat mendebarkan. Ini adalah acara besar jadi saya sangat gembira,” kata Han So Hee dikutip dari AllKpop, Selasa (20/12/2022).

Selama wawancara dengan majalah W Korea, Han So Hee ditanya tentang pengalamannya yang paling mengesankan di karpet merah.

Karpet merah yang paling mengesankan baginya adalah menurut Han So Hee adalah ketika menghadiri konferensi pers drama Money Flower.

Han So Hee mengaku tidak tahu harus berpose bagaimana saat itu.

Mengingat itu adalah debut drama Han So Hee.

“Saya tidak tahu bagaimana berpose saat itu, jadi saya terus membungkuk 90 derajat,” ucap aktris yang melejit berkat drama The World of the Married tersebut.

“Saya pikir itu adalah pengalaman karpet merah saya yang paling berkesan,” lanjut Han So Hee.

Saat awal-awal hadir di karpet merah, ia merasa gugup.

Pasalnya, sorotan lampu kamera membuat matanya sakit.

Namun, lambat laun ia berusaha sealami mungkin.

“Sebelumnya, flash kamera membuat mata saya sakit. Saya masih gugup, tetapi akhir-akhir ini saya berusaha sealami mungkin dan tidak terlalu gemetar,” kata Han So Hee.

Han So Hee berjalan di karpet merah di British Fashion Awards tampak memukau dalam balutan gaun hijau zamrud.

