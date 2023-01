Cinta Laura Tak Percaya Diri Ketika Remaja

PENYANYI sekaligus aktris Cinta Laura mengaku pernah dihantui rasa tidak percaya diri.

Hal tersebut disebabkan lingkungan di sekitarnya saat dia pertama kali merintis karier di dunia hiburan Tanah Air.

“Mereka berpikir aku punya segalanya, atau merasa cantik, merasa ini, merasa itu, aku bingung.

No, I was severely insecure (sangat tidak percara diri),” ucap Cinta Laura seperti dikutip Kompas.com dari The Leonardo’s pada Senin (2/1/2023).

Bintang serial Scandal 2 itu menuturkan ada dua hal yang membuatnya merasa tidak percaya diri semasa merintis karier.

Pertama, tentang hasil dari proyek musik maupun film yang dia lakukan pada saat itu.

“Proyek yang aku lakukan, mau itu di musik atau film, enggak sesuai ekspektasi atau keinginan aku.

Tapi, wajar. Aku masih kecil kan dulu, 13 tahun...mau ngomong apa?” ungkap Cinta Laura.

Cinta Laura kemudian mengungkapkan, hal kedua yang membuatnya tidak percaya diri pada masa itu adalah pemberitaan oleh media massa.

“Aku digambarkan di media jauh dari siapa aku sebenarnya,” kata Cinta Laura.

Salah satu contoh hal yang membuatnya sedih adalah ketika masyarakat baru mengetahui kemampuan intelektualnya setelah dia diterima di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat.

“Sebelumnya, mereka berpikir, 'oh ini hanya cewek Indo atau blasteran yang memang beruntung karena mukanya blasteran, jadi dia bisa sukses dan enggak punya opini atau knowledge',” ucap Cinta Laura.

Cinta mengatakan ketika itu yang diingat orang adalah logatnya berbicara bahasa Indonesia.

“Dan yang membuat aku sangat kecewa adalah, zaman dulu media belum mempunyai kode etik di mana harusnya kalau anak di bawah 18 tahun, mereka enggak punya hak untuk menulis artikel yang bukan dari sumber yang benar, atau mengutip aku atau membuat kutipan bohongan,” ujar Cinta Laura.