Festival Riyadh Mendapat 10 Juta Pengunjung Regional dan Internasional, Tiket Dengan Token Kripto

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Lebih dari 10 juta pengunjung regional dan internasional telah menghadiri acara Festival Riyadh, Arab Saudi sejak diluncurkan pada 21 Oktober 2022.

Dipentaskan dengan judul “Beyond Imagination”, festival hiburan ini telah memberikan 8.500 hari aktivitas dan pengalaman di 15 zona berbeda.

Dalam sebuah tweet, Turki Al-Sheikh, ketua Otoritas Hiburan Umum, mengatakan:

"Imajinasi telah menjadi kenyataan dengan Festival Riyadh, 10 juta pengunjung sudah datang selama ini."

Ditambahkannya, setiap zona festival memiliki karakter tersendiri.

Dilansir Arab News, Selasa (3/01/2022), di musim ketiganya, acara tahun ini telah menjadi yang terbesar dan paling dinamis hingga saat ini.

Di mana, terdapat danau buatan terbesar di dunia, transportasi kereta gantung, ruang tunggu awan, dan Cirque du Soleil internasional.

Baca juga: Festival Riyadh Sediakan Area Permainan, Hiburan dan Pendidikan Bagi Anak-Anak

Mencakup 252 restoran dan kafe, 240 toko, delapan pertunjukan internasional dan lebih dari 150 konser.

Juga ada 108 video interaktif, tujuh pameran global, dua pertandingan sepak bola internasional, 17 drama Arab Saudi dan Arab, dan acara gulat WWE.

Kisaran pilihan hiburan yang tersedia untuk pengunjung termasuk permainan, warisan, budaya, mode, parfum, pameran, dan musik.

Juga menampilkan Piala Festival Riyadh, menyatukan tim Paris Saint-Germain (PSG) dengan bintang-bintang dari klub sepak bola Al-Hilal dan Al-Nassr.

Selain drama dan konser Arab Saudi dan Arab, penyelenggara telah mengadakan pameran anime, parfum, dan permainan lokal dan internasional bersama dengan banyak acara lainnya untuk keluarga, orang dewasa, dan anak-anak.

Zona tersebut, Boulevard World, Boulevard Riyadh City, Winter Wonderland, Al-Murabaa, Sky Riyadh, Via Riyadh, Riyadh Zoo, Little Riyadh, The Groves, Imagination Park, Al-Suwaidi Park, Souq Al-Zel, Qariat Zaman, Fan Festival , dan Riyadh Front.

Sementara itu, pengunjung ditawari kesempatan untuk menggunakan teknologi terbaru untuk masuk ke zona hiburan.

Baca juga: Festival Riyadh Hadirkan Pameran Parfum, Diikuti 150 Merek Lokal dan Internasional