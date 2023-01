Tatjana Saphira Jadi Orang Ketiga Dalam Serial Mendua, The World of The Married Versi Indonesia

"Aku semangat banget sih karena aku tahu betapa suksesnya versi Korea dari Doctor Foster ini. Hampir semua orang ngomongin itu, aku sempat nonton walaupun enggak sampai habis," ujar Tatjana Saphira kepada Kompas.com saat ditemui di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

SERAMBINEWS.COM - Akhirnya sineas Tanah Air menggarap drakor (drama Korea) The World of The Married versi Indonesia.

Drakor ini pernah viral di Tanah Air pada tahun 2020.

Serial garapan sineas Indonesia ini diberi judul ' Mendua'.

Aktris Tatjana Saphira bercerita tentang pengalamannya berperan dalam serial populer Mendua.

Mendua merupakan serial adaptasi dari Doctor Foster atau lebih dikenal dengan versi Korea Selatan The World of The Married.

Saat ditemui dalam Site Visit di lokasi syuting Mendua, Tatjana blak-blakan bercerita tentang awal mula mendapat tawaran Mendua.

"Aku semangat banget sih karena aku tahu betapa suksesnya versi Korea dari Doctor Foster ini. Hampir semua orang ngomongin itu, aku sempat nonton walaupun enggak sampai habis," ujar Tatjana Saphira kepada Kompas.com saat ditemui di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

Saat mengetahui The World of The Married dibuat versi Indonesia, Tatjana sangat antusias.

Terlebih lagi dia ikut berperan.

"Tentunya aku tertarik karena untuk karakternya sendiri di sini cukup beda dari karakter-karakter yang pernah aku mainkan sebelumnya," ujar Tatjana.

Aktris Korea bintang drama The World of the Married, Han So Hee. ((Soompi))

Baca juga: Chicco Jerikho Ungkap Alasan Main di Serial Mendua, The World of The Married Versi Indonesia

Berperan sebagai "pelakor", Tatjana banyak membaca soal kisah perempun yang rela menjadi orang ketiga.

"Supaya aku lebih paham mindset seseorang kalau misalkan mau jadi pasangan gelap itu kenapa kok sampai. Itu yang aku dalami supaya bisa keluarkan saat adegan," ujar Tatjana.

Artis berusia 25 tahun tersebut sudah siap dengan konsekuensi adanya hujatan dari netizen gara-gara perannya itu.