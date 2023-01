Sepekan Harga BBM NonSubsidi Turun,Bagaimana Dengan Harga Pertalite? Cek Harga BBM Pertamina Terbaru

Via Kompas

SERAMBINEWS.COM - PT Pertamina (Persero) pada awal Januari 2023 telah resmi menurukan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Daftar harga terbaru BBM Pertamina diumumkan pada 3 Januari 2023, dan berlaku sejak pengumuman diterbitkan per pukul 14.00 WIB.

Adapun jenis bahan bakar non-subsidi yang diturunkan harganya yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Termasuk BBM gasoline jenis Pertamax, juga ikut mengalami penyesuaian.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pertamina ini mengikuti tren harga minyak dunia yang sedang turun.

Kini, sepekan sudah harga BBM non-subsidi turun, lantas bagaimana dengan harga Pertalite?

Harga Pertalite

Harga BBM Pertalite hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Amatan Serambinews.com di situs resmi MyPertamina.id, per Rabu (11/1/2023), harga BBM Pertalite per liternya masih sama, yakni Rp 10.000.

Diketahui, BBM Pertalite terakhir mengalami penyesuaian pada September 2022.

Harga Pertalite yang sebelumnya dijual Rp 7.650 per liter, per 3 September 2022 naik menjadi Rp 10.000 per liter.

Alasan harga Pertalite tidak diturunkan

Harga BBM non-subsidi serentak diturunkan di awal 2023 mengikuti tren turunnya harga minyak dunia.

Namun ini tidak dilakukan pada BBM subsidi jenis Pertalite.