Produser Film Iran Dibebaskan Sementara, Jalani Perawatan Kesehatan, Diberi Waktu Dua Minggu

SERAMBINEWS.COM, TEHERAN - Produser Film Iran peraih penghargaan, Mohammad Rasoulof yang di penjara setengah tahun lalu telah dibebaskan sementara waktu.

Dia dihukum karena memprotes terkait runtuhnya bangunan dan dibebaskan selama dua minggu karena masalah kesehatan, kata pengacaranya.

Rasoulof (50) ditangkap pada 8 Juli 2022 setelah dituduh mendorong demonstrasi yang meletus setelah runtuhnya sebuah bangunan yang mematikan pada Mei 2022 di Kota Abadan.

Setelah tragedi itu, sekelompok pembuat film Iran yang dipimpin oleh Rasoulof menerbitkan sebuah surat terbuka.

Mereka mengecam korupsi, pencurian, inefisiensi, dan represi serta mendesak pasukan keamanan untuk meletakkan senjata.

"Penahanan klien saya telah ditangguhkan selama dua minggu karena alasan kesehatan," kata pengacara direktur Maryam Kianersi kepada AFP pada Kamis (12/01/2023).

Dia menambahkan kliennya dibebaskan pada Sabtu (07/01/2023).

Pengacara menambahkan kliennya sudah keluar dari rumah sakit dan menjalani pemulihan di rumah.

Pembebasan itu terjadi ketika Iran dicengkeram demonstrasi nasional selama hampir empat bulan yang dipicu kematian seorang wanita Kurdi Iran, Mahsa Amini di tahanan polisi moral Iran.

Pihak berwenang Iran mengatakan ratusan orang, termasuk anggota pasukan keamanan telah tewas dan ribuan ditangkap selama protes yang kebanyakan mereka gambarkan sebagai pelaku kerusuhan.

Rasoulof memenangkan Beruang Emas di Festival Film Internasional Berlin 2020 dengan film anti-hukuman matinya "There Is No Evil."

Tetapi tidak dapat menerima penghargaan tersebut secara langsung karena dia dilarang meninggalkan Iran.

Paspornya telah disita setelah filmnya tahun 2017 "A Man of Integrity" ditayangkan perdana di Cannes.

Di mana film tersebut memenangkan hadiah utama di bagian Festival yang Tidak Pasti.

Pada 11 Juli 2022, pihak berwenang menangkap produser film pembangkang terkenal internasional Jafar Panahi setibanya di kantor kejaksaan Teheran untuk menindaklanjuti kasus Rasoulof.(*)