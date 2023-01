Mimpi Go International Terwujud, Agnez Mo Bicara Resolusi 2023, Apa Itu?

"Ya, ingin menjadi lebih baik. Kompetisinya harus sama diri sendiri," ujar Agnez Mo.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Agnez Mo diketahui sudah go international.

Penyanyi bernama asli Agnes Monica ini memang sudah merintis karir dari kecil.

Ia pun mensyukuri segala pencapaiannya selama tahun 2022.

Bahkan, di awal tahun 2023 Agnez telah memulainya dengan sebuah penampilan yang apik, saat tampil di konser ulang tahun ke-28 Indosiar belum lama ini.

"Senang sepanjang 2022," kata Agnez Mo ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, belum lama ini.

"Januari awal tahun, dikasih acara besar gini, start baru dengan tidak menurunkan standar. Ya, reminder to my self aja. Enggak boleh lengah, enggak boleh kalah sama rasa capek, enggak boleh kalah sama rasa puas," imbuhnya.

Penyanyi berusia 36 tahun itu ingin menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Ya, ingin menjadi lebih baik. Kompetisinya harus sama diri sendiri," ujar Agnez Mo.

Agnez memilih tak banyak membahas orang lain karena ingin fokus pada prestasinya.

Agnez ingin membanggakan bangsa dan negaranya, Indonesia.

"Kenapa saya jarang omongin orang lain, bahas soal orang lain, karena saya sibuk pikirin gimana caranya gue bisa lebih baik dan berguna sama orang sekitar, diri sendiri, bangsa dan negara, keluarga itu aja," ucap Agnez.

Belum lama ini, Agnez Mo juga meraih prestasi membanggakan di penghargaan WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards.

Pelantun "Matahariku" itu masuk dalam kategori artis solo terbaik (best solo artist), artis R&B terbaik (best R&B artist), lagu R&B terbaik tahun ini (R&B song of the year), dan lagu terbaik tahun ini (song of the year).

