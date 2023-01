Lagu Shakira "Out of Your League" Pecahkan Rekor YouTube, Hina Mantan Suaminya Gerard Pique

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Sebuah lagu Shakira yang menghina mantan pasangannya, pesepakbola Gerard Pique, telah memecahkan rekor YouTube untuk lagu Latin yang paling banyak ditonton.

Video "Out of Your League" telah ditonton lebih dari 86 juta kali dalam 24 jam.

Dalam lagu tersebut, penyanyi Kolombia itu mengolok-olok Pique.

Shakira mengatakan dalam bahasa Spanyol betapa "berharga untuk dua anak berusia 22 tahun."

Dia membandingkan hubungan tersebut dengan menukar "Ferrari dengan (Renault) Twingo" dan "Rolex dengan Casio. ”

“Saya berada di luar kemampuan Anda, itulah mengapa saya bersama seseorang seperti Anda,” dia bernyanyi.

Dia mengundang mantan pencinta gymnya itu untuk menghabiskan sedikit waktu melatih pikirannya juga.

Shakira bersama dua putranya

Dilansir AFP, Sabtu (14/01/2023) dalam lagu yang diproduksi bekerjasama dengan produser Argentina dan DJ Bizarrap, bintang pop itu juga menyebutkan masalah pajaknya dengan otoritas Spanyol.

Penyanyi berusia 45 tahun itu dituduh gagal membayar €14,5 juta atau $15,7 juta, sekitar Rp 327 miliar sebagai pajak penghasilan untuk periode yang dihabiskannya di Spanyol bersama Pique.

Shakira putus dengan mantan pemain Barcelona setelah hubungan 11 tahun di mana pasangan itu memiliki dua anak.

Perpisahan diumumkan pada Juni 2022, tetapi Shakira hanya membuka tentang perpisahan itu dalam wawancara emosional dengan Majalah Elle September lalu.

Sementara itu, superstar Kolombia Shakira telah meledak di media sosial minggu ini.

Dia merilis lagu terbarunya, sekali lagi membidik mantan pasangannya pensiunan pesepakbola Spanyol Gerard Pique.

"Aku tidak akan kembali kepadamu, bahkan jika kamu menangis atau memohon padaku," dia bernyanyi.