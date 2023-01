Turnamen Sepakbola Danlanud Cup Berhadiah 45 Juta Segera Bergulir, Berikut 32 Tim Peserta

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Turnamen sepakbola piala bergilir Danlanud Cup 2023 segera bergulir, perhelatan ini akan berlangsung di lapangan sepakbola Mako Lanud Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono S.Sos melalui Ketua Panitia turnamen Danlanud Cup Cahya Wisnu PA S.ST, Han, mengatakan, Turnamen ini direncanakan dibuka tanggal 14 Februari 2023, sedangkan tehnikal meeting akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023 nanti.

Turnamen yang memperebutkan piala bergilir ini merupakan program tahunan Lanud SIM yang sempat tertunda karena Covid 19 yang berkepanjangan, pada pergelaran Danlanud Cup 2019 Indah Galery FC berhasil menjadi juara, Cahya Wisnu mengatakan tujuan turnamen ini dilaksanakan adalah untuk membina dan menjalin ukhuwah persaudaraan dan silaturahmi antar pemain serta klub.

Lebih lanjut ketua panitia menjelaskan turnamen sepakbola Danlanud Cup 2023 ini akan memperebutkan total hadiah 45 juta rupiah, dengan rincian, Juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan 20 juta rupiah plus tropi, juara 2 uang pembinaan 14 juta rupiah plus tropi, dan juara 3 bersama akan menerima uang pembinaan 10 juta rupiah plus tropi, juga akan dilakukan pemilihan pemain terbaik dan top skor masing-masing 500ribu rupiah plus tropi.

Turnamen ini akan di ikuti oleh 32 Tim yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang, ujar Ketua panitia Cahya Wisnu PA SST Han, adapun ke 32 tim tersebut adalah tuan rumah PS. Angkasa, PSKB Kuta Breuh, Indah Galery FC, Bintang Timue FC, Andeska FC Kayee Kunyet, Persil Ladong, PSKD Kajhu dan GTA FC Blang Bintang.

PS Lambhuk, Porsela Lambaet, GMC 85 Lueng Bata, PS Karya Utama, PS Amla Lamteungoh, Galatama FC Blang Bintang, Bukit Sembilan FC, Pordela Labuy, Meteor United, PSKM Klieng Meria, Putra Deli Lieu, Syahdu FC Darul Imarah dan Peska Aneuk Galong.

469 Kopasgat, Persib Baet Sibreh, Pelor FC Lhongraya, FC Bungong Jeumpa Lampermei, Jantho FC, Matador FC Lamreung, Shabab FC Darul Imarah, Talenta Aceh FA, Gadesmon FC Krueng Raya, Persela Lam Apeng dan Pemko Sabang FC.

Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono, S.Sos berharap turnamen ini nantinya mampu melahirkan bibit-bibit sepakbola yang handal, bisa mengharumkan nama baik timnya bahkan bisa mengharumkan nama daerahnya. untuk itu persiapkan tim anda sebaik mungkin, junjung sportifitas dan raih prestasi yang terbaik, ungkap Danlanud SIM Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono SSos melalui ketua panitia turnamen Cahya Wisnu PA SST Han.(*)