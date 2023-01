Baru Diputus Kontrak oleh UFC, Francis Ngannou Langsung Ditantang Tyson Fury di Arena Tinju

SERAMBINEWS.COM - Petinju yang kini memegang sabuk juara kelas berat, Tyson Fury, menantang petarung MMA Francis Ngannou yang tak dikontrak lagi UFC.

Untuk diketahui, Francis Ngannou baru saja diturunkan dari takhta juara kelas berat UFC.

Hal ini terjadi setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan kontrak.

Negosiasi Ngannou dengan UFC memang menghadapi jalan yang sulit.

Petarung berjuluk The Predator ini memiliki keinginan untuk bertinju. Dia pun pernah menantang Fury langsung setelah laga The Gypsy King, julukan Fury, vs Dillian Whyte pada Aprli 2022.

Namun, UFC dikenal tegas dalam melarang petarung mereka tampil untuk ajang pertarungan lain, terutama dengan petarung bintang mereka.

Kini, Fury kembali mengajak Ngannou untuk bertemu di ring tinju.

Tantangan ini dilemparkan pemegang sabuk juara kelas berat WBC itu saat melakukan wawancara dengan Second Out Boxing baru-baru ini.

" Francis Ngannou, saya tahu kontrak Anda dengan UFC sudah habis," ucap Tyson Fury seperti dilansir dari MMAmania.com.

"Anda ingin mendapatkan banyak uang, temuilah The Gypsy King dan mari membuat pertarungan besar-besaran untuk menentukan siapa yang terkuat saat ini."

Fury juga memiliki sejumlah gagasan tentang jalannya pertarungan dengan Ngannou nanti.

Salah satunya tentang sarung tangan yang akan dipakai.

Fury siap menghadapi Ngannou untuk bertinju dengan sarung seberat empat ons seperti yang dipakai di UFC.

Adapun petinju kelas berat biasanya menggunakan sarung 10-12 ons.

Demi memeriahkan acara, Fury juga mengajukan rencana untuk menjadikan legenda tinju, Mike Tyson, sebagai wasit.

"Mari panaskan arenanya, dengan sarung tangan empat ons, di bawah aturan Queensbury dan mari kita memiliki wasit tangguh seperti 'Iron' Mike Tyson."

