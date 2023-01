VIDEO Viral Pernikahan dengan Mahar Kain Kafan

SERAMBINEWS.COM - Viral per nikahan di Lombok dengan mahar perangkat kematian.

Per nikahan ini mencuri perhatian warganet karena me nikah dengan mahar tak biasa. Per nikahan pasangan pengantin satu ini terbilang berbeda.

Bukan perhiasan atau barang mewah, pasangan ini justru me nikah dengan mahar alat-alat kematian.

Pengantin wanita pun membeberkan maksud dari mahar alat-alat kematian tersebut.

Per nikahan pasangan pengantin tersebut diketahui terjadi di Prapen, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun baru-baru ini tengah beredar di Tik Tok, salah satu akun @panggilaku_panda, yang memperlihatkan momen pasangan pengantin di Lombok Tengah ini melangsungkan per nikahannya dengan mahar kain kafan.

Tak hanya ber mahar seperangkat kain kafan, pasangan tersebut juga menyertakan uang Rp 2,5 juta.

Sontak pasangan pengantin yang bernama Hapipi (47) dan Baiq Sri Ratna Wahyuningsih (45) ini pun viral di media sosial lantaran mahar mereka yang dinilak unik.

Dikutip berbagai sumber, ternyata mempelai pria mengaku jika seperangkat kain kafan dan alat kematian berdasarkan keinginan mempelai wanita sendiri.

Sementara pengantin wanita menjelaskan bahwa mahar yang ditawarkan sang pengantin pria merupakan hanya kesenangan dunia, menurutnya yang pasti dibutuhkan dan dibawa saat mati ialah kain kafan. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

