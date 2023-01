Hasil Indonesia Masters 2023 - Begini Cara Elegan Ahsan/Hendra Bungkam Pasangan Asal Jepang

SERAMBINEWS.COM - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses memenangi pertandingan yang tak mudah pada babak pertama Indonesia Masters 2023.

Pasangan ganda putra Indonesia itu mendapat perlawanan sengit dari Akira Koga/Taichi Saito di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Dalam pertandingan ini, The Daddies nyaris kalah dua gim langsung. Tapi berkat penampilan all out, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil menang dengan skor 17-21, 21-19, 21-10.

Ahsan/Hendra segera melesat dengan mencetak keunggulan 3-0 dalam waktu yang cepat. Akan tetapi, Koga/Saito mampu melawan hingga membalikkan keadaan pada 3-4.

Poin Ahsan/Hendra stagnan hingga lawan mencetak tujuh angka beruntun yang mengubah skor menjadi 3-4.

Daddies baru bisa memutus laju poin Koga/Saito melalui penempatan bola Ahsan yang masuk.

Kesempatan servis ini tidak disia-siakan Ahsan/Hendra. Mengandalkan keterampilan dalam drive, Ahsan/Hendra langsung kembali memimpin pada 8-7.

Koga/Saito mampu menyamakan kedudukan. Akan tetapi kesalahan sendiri yang mereka lakukan membawa Ahsan/Hendra unggul lagi.

Ahsan/Hendra menjaga keunggulan mereka hingga interval. Dropshot Hendra berhasil menipu lawan dan mengubah skor menjadi 11-9.

Koga/Saito merespons dengan terus memberikan tekanan. Pasangan peringkat 25 dunia ini menyamakan angka pada 15-15.

Ahsan/Hendra kembali memimpin berkat dropshot dari Hendra. Akan tetapi, Koga/Saito dapat kembali menyamakan.

Kesalahan Ahsan dalam pengembalian membuat dirinya dan Hendra tertinggal 17-16.

Ketertinggalan di poin-poin kritis membuat pasangan veteran ini kurang tenang. Tiga kesalahan lain dari mereka membuat lawan merebut gim pertama dengan skor 17-21.

Ahsan/Hendra masih kehilangan sentuhan mereka pada gim kedua. Pengembalian mereka masih kerap gagal.