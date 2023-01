Musprov, Pengprov Pelti Aceh Jaring Posisi Ketum

"Penjaringan secara terbuka ini dilakukan, demi semangat memajukan Pelti Aceh ke depan. Kami harapkan ketua terpilih dan kepengurusan mendatang, bisa melakukan terobosan dan program yang lebih baik lagi," kata Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pemilihan Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh masa bakti 2023-2028, Sulaiman, Selasa (24/01/2023).

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Provinsi Persatuan Lawn Tenis (Pengprov-Pelti) Aceh membuka peluang bagi insan olahraga tenis, untuk mendaftar sebagai Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh.

Posisi strategis tersebut terbuka bagi tokoh olehraga profesional yang memenuhi kriteria, sebagaimana yang ditetapkan oleh tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh Masa Bakti 2023-2028.

"Penjaringan secara terbuka ini dilakukan, demi semangat memajukan Pelti Aceh ke depan. Kami harapkan ketua terpilih dan kepengurusan mendatang, bisa melakukan terobosan dan program yang lebih baik lagi," kata Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pemilihan Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh masa bakti 2023-2028, Sulaiman, Selasa (24/01/2023).

Dijelaskan Sulaiman, Penyaringan Pemilihan Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh masa bakti 2023-2028 diisi oleh tim yang terdiri dari Ketua Dr Sulaiman SH MHum, Sekretaris H Muhsin, SE MM, dan Said Mukarram SE selaku Anggota.

"Penerimaan pendaftaran bakal Calon Ketua Umum Pelti Aceh masa bakti 2023-2028 oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dari tanggal 19 Januari 2023 dan ditutup pada tanggal 11 Februari 2023 pada pukul 15.00 WIB," ujarnya.

Sementara itu, dalam hal persyaratan, setidaknya terdapat sejumlah kriteria bagi ketua umum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pelti.

Kemudian Balon Ketum Pelti melakukan pendaftaran secara langsung atau kuasa mandat di atas materai Rp. 10.000 kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan melampirkan surat dukungan minimal 3 (tiga) dukungan tertulis dari Pengcab Kabupaten/Kota Pelti Aceh aktif yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas materai Rp. 10.000,-.

Verifikasi bakal calon dilaksanakan mulai tanggal 13 - 14 Februari 2023.

Adapun Penetapan Calon Ketua direncanakan pada tanggal 15 - 16 Februari 2023 dan hasilnya diumumkan dalam sidang Musprov Pelti Aceh pada tanggal 17 - 19 Februari 2023.

"Nama-nama calon ketua akan dibawa pada sidang Musprov yang dijadwalkan pada 17-19 Februari 2023," jelasnya.

Sulaiman menegaskan, bahwa TPP memberikan kesempatan kepada pembina dan pelaku tenis Aceh untuk ikut mendaftar menjadi Calon Ketua Umum Pengprov Pelti Aceh.

“Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada pembina dan pelaku tenis untuk ikut mendaftar, demi kemajuan tenis serta besar harapan kami Musprov nanti bisa berjalan baik dan lancar," ucap Sulaiman.

Ditambahkannya, tempat pendaftaran (penyerahan dan penerimaan Dokumen Pendaftaran) dilakukan pada Sekretariat Pengprov Pelti Aceh Jl. Darma no 34 A kampung Laksana Banda Aceh pada pukul 10.00 - 15.00 WIB.

Kontak Person DR Sulaiman SH MHum, no Hp 08126900614, H Muhsin SE MM, No Hp 081361570554, Said Mukarram SE, No Hp. 0811684064.

Formulir pendaftaran juga dapat diunduh melalui link https://bitly/MusprovPelti2023.

Sebelumnya, Caretaker Pengprov Pelti Aceh, Budi Kafrawi mengatakan Pelaksanaan Musprov Pelti Aceh siap digelar di 17-19 Februari 2023.

"Salah satu tantangan kepengurusan adalah untuk pembinaan pertenisan Aceh. Begitupun persiapan suksesnya penyelenggaraan dan pencapaian prestasi pada PON 2024," ujarnya. (*)



