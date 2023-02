Jorginho Gabung  Arsenal, Mikel Arteta Jadi Kunci Transfer Bintang Italia

SERAMBINEWS.COM - Transfer guru asal Italia, Fabrizio Romano, telah bersabda dengan mengeluarkan jargon "here we go" perihal transfer Jorginho ke Arsenal.

Mikel Arteta jadi kunci transfer Jorginho ke The Gunners.

Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Inggris, Arsenal.

Kolektor 13 gelar Liga Inggris itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa Jorginho.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.

Romano telah mengeluarkan kata-kata "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Jorginho ke Arsenal, sehingga transfer tersebut biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingannya, selain menyematkan kata "here we go", Romano juga membeberkan biaya transfer Jorginho ke The Gunners.

Jorginho berlabuh ke Arsenal dengan ongkos transfer mencapai 12 juta pounds (sekitar Rp222 miliar).

Pemain timnas Italia itu telah menyetujui persyaratan pribadi dan akan menandatangani kontrak bersama The Gunners sampai tahun 2024 dengan opsi perpanjangan.

Sebagai informasi, gelandang berusia 31 tahun itu sejatinya baru didekati oleh Arsenal pada Senin malam (30/1/2022).



Akan tetapi, pada hari berikutnya di deadline day bursa transfer, Jorginho sudah setuju untuk gabung dengan The Gunners.

Hal tersebut terjadi karena Mikel Arteta, di mana pelatih berusia 40 tahun itu disebut-sebut sebagai sosok kunci transfer Jorginho ke Arsenal.

