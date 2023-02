Jemima Khan, Mantan Istri Imran Khan Sebut Masalah Islamofobia Sama Seperti Rasisme

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Penulis skenario film Inggris, Jemima Khan mengatakan Islamofobia sudah menjadi masalah yang sama besarnya dengan Rasisme.

Jemima Khan menyampaikan hal itu kepada Sky News pada Sabtu (4/2/2023), sebelum perilisan film barunya "What's Love Got To Do With It?"

Mantan istri mantan pemain kriket Pakistan dan Perdana Menteri Imran Khan berbicara kepada saluran tentang rom-com yang terinspirasi dari hidupnya sendiri.

Dimana, mengeksplorasi Islamofobia serta pro dan kontra dari kedua gaya berkencan dan perjodohan.

Seperti terlalu banyak pilihan dengan aplikasi atau terlalu sedikit pilihan dengan perjodohan.

Karakter utama dari "What's Love Got To Do With It," Zoe, menggambarkan diri seorang pembuat film.

Rilis ini mengeksplorasi narasi seputar Islamofobia di layar, serta subjek perjodohan.

“Selalu orang Pakistan yang menjadi teroris atau pelaku bom bunuh diri atau fanatik," ujarnya.

"Ada kalimat tertentu dalam film," tambahnya.

"Kita harus meninggalkan bandara, kita harus pergi lebih awal karena saya harus meninggalkan waktu untuk dipilih secara acak,” kata Jemima.

“Saya mengetahui dari pengalaman bepergian dengan anak-anak saya, terutama ke Amerika Serikat," jelasnya.

"Kami harus menyisakan waktu ekstra di antara koneksi penerbangan apapun karena mereka memiliki nama Pakistan yang tidak diinggriskan, Sulaiman dan Kasim Khan," ungkapnya.

"Mereka dibawa pergi dan diinterogasi dengan cara yang tidak saya lakukan," ujarnya.

“Sulit untuk membuat film di mana Muslim menjadi orang baik di Amerika Serikat," tambahnya.