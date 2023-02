SALEUM 8 MAN 1 Banda Aceh Siap Digelar, Ini 19 Cabang Lomba

SERAMBINEWS.COM - MAN 1 Banda Aceh siap menggelar Science and Art Contect for Lighting Up Education to be an Unbreakable Memory of MAN Model Banda Aceh (SALEUM) edisi ke 8.

Ajang kreatifitas siswa berskala nasional itu akan dilaksanakan pada 11 - 15 Februari 2022 di Kampus MAN 1 Banda Aceh.

Mengusung tema “Membangkitkan Kesyahduan Hamparan Cahaya Peradaban di Sudut Negeri Senja”, SALEUM 8 membawa beragam gebrakan baru.

Mulai dari penggabungan tema peradaban Aceh dengan Spanyol, melakukan publikasi masal, peliputan dengan bahasa asing.

Hingga opening ceremonial yang mengangkat cerita tentang Sang Singa Perang Srikandi dari Sungai Mas, Pocut Baren.

Tahun ini, SALEUM 8 menghadirkan 19 cabang lomba. Untuk jenjang SMP/MTS terdiri dari tujuh cabang lomba.

Di antaranya tenis meja, MTQ, story telling, dan pidato. Kemudian cerdas cermat, tahfidzul Qur’an dan olimpiade IPA, IPS dan Matematika.

Untuk jenjang SMA/MA terdiri dari lomba musikalisasi puisi, debat Bahasa Inggris, tajhiz mayyit, dan syarhil Qur’an.

Selanjutnya rapai geleng, nayid acapella, dan tari ratoeh jaroe.

Event terbesar MAN 1 Banda Aceh itu juga turut menggelar lomba kategori umum, yaitu short movie, fotografi, essay, cipta puisi kandungan Al-Qur’an, rangking satu, dan Essay, yang telah di ikuti oleh peserta dari berbagai provinsi, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kepala MAN 1 Banda Aceh, Nursiah SAg MPd, menyampaikan pentingnya kegiatan Saleum 8 bagi para siswa.

"Alhamdulillah persiapan kami mendekati tahap akhir. Kegiatan bertujuan untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik. Sehingga dapat membangun silaturahmi yang kuat “, ujarnya.

Nursiah menambahkan, peserta didik juga dilatih untuk mengelola kegiatan yang besar dengan skala nasional.

"Mengelola kegiatan sebesar Saleum tentu tidak mudah. Setidaknya, mental mereka akan terlatih sejak dini demi pendewasaan dan kesuksesan di masa mendatang", pungkasnya.(*)

