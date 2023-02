Pemkab Nagan Raya Adakan Pasar Murah, Ini Jadwal dan Lokasinya

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas AP SSos MSi diwakili Sekretadis Daerah, Ir H Ardimartha membuka pasar murah di Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, Senin (6/2/2023)

Pasar murah sembako diselenggarakan beberapa titik dengan jadwal telah diedarkan.

Sekda Ardimartha didampingi Asisten II, Amran Yunus, SP.,MT, pada kegiatan itu mengatakan, pasar murah tersebut digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah Nagan Raya.

"Pasar murah ini dilaksanakan Disperindag Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Disperindagkop dan UKM dalam rangka operasi pasar tanggap inflasi Aceh," ujarnya.

Sementara itu, Kadisperindagkop dan UKM Nagan Raya, T Kamaruddin SP MSi menyebutkan, pasar murah digelar di empat titik lokasi.

Pada Senin (6/2/2023) pasar murah berlokasi di Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue.

Selanjutnya, akan digelar di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur, Selasa (7/2/2023).

Gampong Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur, Rabu (8/2/2023).

Serta terakhir di Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir, Kamis (9/2/2023).

Ditambahkan, komoditi yang dijual dengan harga subsidi itu berupa sembako, yaitu beras, minyak goreng dan telur.

Sedangkan besaran harga jual untuk beras Rp. 80.000 per zak 10 kg, minyak goreng Rp. 15.000 per liter dan telur Rp. 38.000 per papan.(*)