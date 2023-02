Masih Ingat Jerry Yan Bintang Meteor Garden? 20 Tahun Lebih Berlalu Wajah Awet Mudanya tak Luntur

Jerry yang yang berusia 46 tahun membuat pecinta drama China terkejut, menyadari wajahnya sama sekali tak berubah dengan saat dia muncul pertama kali sebagai Dao Ming Si di serial Meteor Garden pada tahun 2001.

SERAMBINEWS.COM - Sosok Jerry Yan kembali mencuri perhatian, sejak The Forbidden Flower ramai dibicarakan di media sosial.

Tokoh utamanya, Jerry Yan tetap terlihat awet muda.

Bagi kamu penggemar drama China Meteor Garden, sosok Jerry Yan tentu tidak asing lagi.

Jerry yang yang berusia 46 tahun membuat pecinta drama China terkejut, menyadari wajahnya sama sekali tak berubah dengan saat dia muncul pertama kali sebagai Dao Ming Si di serial Meteor Garden pada tahun 2001.

"Nonton dia pasti senyum-senyum sendiri, gantengnya enggak luntur-luntur," tulis @aulyapermana0.

"Jerry bisa awet muda gitu ya, sama seperti pas main di Meteor Garden," tulis @restyayuhutapea15.

"Masih sama saat main Meteor Garden," tulis @wardahawalia.

"Ini orang kenapa enggak tua-tua, lihat Meteor Garden dulu pas masih bocil," tulis @meyabimanyu.

"Ya ampunnn aku yg dulu nonton F4 udah ubanan cuuuy," tulis @s_salamahemma.

Serial drama romantis The Forbidden Flower sendiri mendapat ulasan cukup baik di berbagai platform sejak rilis di Tencent Video.

Cerita The Forbidden Flower diadaptasi dari novel terkenal yang menceritakan tentang romansa antara seorang wanita muda bernama He Ran (Xu Ruo Han) dan pria paruh baya bernama Xiao Han ( Jerry Yan).

Menderita penyakit serius, wanita muda itu tertarik pada tukang kebun terkenal Xiao, yang kehilangan kepercayaannya pada hidup karena masa lalunya yang menyedihkan dan tak terlupakan.

Keduanya menemukan misi baru dalam hidup melalui interaksi mereka satu sama lain dan mendapatkan kembali harapan dan kepercayaan diri terhadap kehidupan.