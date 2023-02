Mahasiswa Fikom Umuslim Gelar Seminar Nasional Public Speaking

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Ilmu Komputer (Fikom) Universitas Almuslim (Himaif- Umuslim), Rabu (22/2/2023) menggelar Seminar Nasional Public Speaking, berlangsung di ruang creatif center gedung MA Jangka Universitas Almuslim.

Seminar bertema “Explore your talk skills, and show your quality” menghadirkan pemateri Sa’ad Budiman Lubis SPdi MM selaku Direktur ATI Tunas Bangsa Jakarta.

Seminar melatih cara berbicara dalam berbagai pertemuan dibuka secara resmi Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fikom) Rijadhul Fajri SST MKom.

Koordinator seminar, Asmaul Husna mengatakan, kegiatan diikuti lebih kurang 200 peserta dari berbagai unsur seperti Himpunan Mahasiswa Informatika, Generasi Muda Peduli Pendidikan Indonesia (Grapensi), Presma Umuslim, Uniki, IAI dan mahasiswa Fikom Umuslim.

Dekan Fikom, Rijadhul Fajri SST M Kom mengatakan, seminar nasional bisa memancing minat mahasiswa melatih kemampuan bicaranya, sehingga memperbesar peluang mahasiswa di dunia kerja.

Ketua Himaif, Muhammad Ari Sabara menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Himaif bertujuan mewujudkan mahasiswa informatika yang tidak hanya mahir di fokus akademik informatika tapi juga mahir berbicara.

"Dengan mahir berbicara sehingga bisa menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan teknologi bangsa," ujar Ari.(*)