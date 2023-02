MAS Ruhul Islam Anak Bangsa dan SMP 6 Juara Umum Mozaik MAN 3

Muhammmad Nasir I Bnada Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) Aceh Besar dan SMP Negeri 6 Banda Aceh meraih juara umum dalam ajang Mantiga an Odyssey Zone of Art and Intelligence (Mozaik).

Kompetisi itu diselenggarakan oleh MAN 3 Banda Aceh.

Piala juara itu diserahkan oleh Kabid Penmad Kanwil Kemenag Aceh, Zulkifli M.Pd dan Kasi Penmad Kankemenag Banda Aceh, Kusnadi MA kepada perwakilan pemenang, saat penutupan Mozaik, Minggu (26/2/2023) di sekolah tersebut.

Kabid Penmad, Zulkifli yang mewakili Kanwil Kemenag Aceh menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala MAN 3 Banda Aceh dan seluruh panitia pelaksana Mozaik MAN 3 Banda Aceh.

“Pendidikan tidak hanya menjadikan manusia cerdas, namun juga menghasilkan manusia yang tangguh, dan siap berkompetisi” sebutnya.

Ia juga mengigatkan, untuk memenangkan persaingan di era 5.0 ini, maka harus memiliki setidaknya satu kesamaan yaitu fokus pada pendidikan.

“Untuk berkompetisi di era ini, era globalisasi, kita harus memiliki satu kesamaan, yaitu fokus pada pendidikan dengan senantiasa meningkatkan kualitas serta aksebilitas pendidikan,” tutur Zulkifli.

Katanya, kegiatan tersbeut merupakan momen yang tepat dan sangat berharga bagi anak-anak untuk dapat berkreasi, berinovasi, berprestasi, dan berkompetisi secara fair.

Bahkan juga untuk menjalin silaturrahmi sesama siswa, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar mengakui keunggulan lawan.

Kepala MAN 3 Banda Aceh, Muzakkar Usman MPd menyebutkan, kegiatan itu berlangsung selama 5 hari, mulai 20 Februari hingga 25 Februari 2023.

“Alhamdulillah selama pelaksanaan kompetisi, cuaca sangat bersahabat, tidak ada gejala alam yang menghambat kegiatan, baik kegiatan di indoor maupun outdor, terima kasih kepada seluruh panitia dan sponsor yang telah berpartisipasi, sehingga kegiatan Mozaik ini berjalan dengan baik” ujar Muzakkar.(*)

