Digugat Cerai Istrinya Aldila Jelita, Indra Bekti Pasrah: Kami Harus Pisah Daripada Menyakiti

SERAMBINEWS.COM - Nama presenter Indra Bekti kembali jadi sorotan setelah digugat cerai oleh istrinya istrinya, Aldila Jelita.

Aldila Jelita memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (27/2/2023).

Indra Bekti pun buka suara soal gugatan cerai sang istri.

Presenter Indra Bekti bicara tentang keputusannya dan Aldila Jelita mengakhiri 13 tahun pernikahan mereka.

Mengaku telah bulat sepakat ber cerai, Indra Bekti mengaku tak pernah menyangka akan terjadi perpisahan dalam pernikahannya dengan Aldila Jelita.

"Ya enggak kebayang ini terjadi sama kehidupan aku sih," ucap Indra Bekti dikutip dari tayangan Brownis Trans tv, Selasa (28/2/2023).

"Aku sama sekali enggak pengin ini terjadi, kasihan anak-anak, enggak kebayang dalam sejarah hidup aku kayak gini, tapi ya udah lah, this is it," sambungnya.

Keputusan berpisah disepakati Indra dan Aldila dengan pemikirian bahwa hal ini terbaik bagi mereka berdua.

Dibanding harus tetap mempertahankan rumah tangga tapi itu justru membuat mereka saling menyakiti.

"Daripada saling menyakiti mungkin ya, kita enggak pernah tahu, ya akhirnya ini jalan yang terbaik," ujar Bekti.

Itu juga yang jadi alasan mereka memutuskan berpisah di tengah proses pemulihan diri Indra Bekti.

"Takutnya kalau aku mungkin sama Dila, enggak tahu ya, kalau malah jadi tambah ada masalah mungkin atau apa, mungkin ya," kata Indra.

"Tiba-tiba keputusan itu langsung 'ya udah yuk,' udah yuk maksudnya pisah yuk untuk saat ini, sementara ini, kita ngomongnya itu dulu," sambungnya.

"Kehidupan pernikahan enggak pernah ada yang tahu. Awalnya manis dan akhirnya ada permasalahan yang enggak bisa ditolerir lagi. Ini juga hasil dari pembicaraan dengan pengacara, manajer juga," kata Bekti saat hadir sebagai bintang tamu program Brownis di TransTV, Selasa (28/2/2023).