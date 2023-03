Gara-gara Alis, Selena Gomez Terlibat Drama dengan Istri Sang Mantan Hailey Bieber

Adapun drama perselisihan antara Selena Gomez dengan Kylie Jenner dan Hailey Bieber berawal dari unggahan Selena yang menyebut dirinya salah melakukan treatment yang membuat alisnya tampak aneh.

SERAMBINEWS.COM - Selena Gomez kembali menjadi sorotan.

Mantan pacar Justin Bieber itu dirumorkan tengah terlibat drama dengan istri sang mantan Hailey Bieber serta model Kylie Jenner.

Padahal hubungan Selena Gomez dan Hailey Bieber sempat membaik, saat keduanya terlihat foto bersama usai 'perang dingin' karena kerap dibanding-bandingkan.

Namun, Selena menghabiskan beberapa waktu offline di tengah dugaan drama perselisihan dengan Kylie Jenner dan Hailey Bieber.

Bintang Only Murders in the Building ini pergi ke luar rumah untuk memancing bersama adik tirinya Gracie Elliott Teefey.

Gomez menyatakan, dia adalah "wanita yang bersyukur, berterima kasih, dan diberkati" setelah perjalanan dengan berbagi foto waktu berkualitas dengan adik perempuannya di Instagram.

"Gadis Texas di hati. Gadis Cali untuk bersenang-senang dan gadis NY untuk yang asli." Tulis Selena di keterangan unggahannya, dikutip Jumat (3/3/2023).

Aktris berusia 30 tahun itu dengan bangga berpose di samping adiknya yang berusia 9 tahun saat mereka memamerkan ikan yang mereka pancing.

Dalam satu video yang menyenangkan, Gomez tampaknya merekam Gracie tanpa sepengetahuannya, ketika dia bertanya kepada kakak perempuannya, "Tunggu, dengan siapa kamu mengirim pesan," menyebabkan Gomez menjawab, "Tidak ada!" sambil tersenyum ke arah kamera.

Terlepas dari perbedaan usia mereka yang lebih dari 20 tahun, Selena Gomez telah membagikan rasa sayang kepada Gracie di Instagram, menyebutnya sebagai "hal terbaik di dunia" dan "selamanya manusia favoritnya".

Kakak beradik ini terakhir terlihat bersama ketika Gracie berada di sisi Gomez untuk Golden Globe Awards, di mana pasangan itu berjalan di karpet merah dan berfoto bersama pada bulan Januari 2023.

Adapun drama perselisihan antara Selena Gomez dengan Kylie Jenner dan Hailey Bieber berawal dari unggahan Selena yang menyebut dirinya salah melakukan treatment yang membuat alisnya tampak aneh.

Tak lama kemudian, Kylie Jenner tiba-tiba mengunggah Instagram Story fotonya dengan keterangan "This was an accident? (Ini tidak sengaja?)".

Hal yang paling disorot adalah Kylie menempatkan tulisan itu tepat di bagian alisnya yang seakan menyindir Selena Gomez.

Jenner kemudian diduga membagikan foto FaceTime dirinya dan Hailey Bieber menggembar-gemborkan alis mereka.

Fans menuduh keduanya mengolok-olok Gomez, yang merupakan mantan pacar Justin Bieber yang sekarang menjadi suami Hailey Bieber.

