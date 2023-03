Unimal Jajaki Korea Selatan, Jadi Tujuan Studi Dosen untuk S3

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Dr Herman Fithra Asean Eng bersama Plt Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Azhari, turut menjadi rombongan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) memenuhi undangan kerja sama dari Seoul National University (SNU) di Korea Selatan. Kunjungan tersbut berlangsung selama dua hari, 7 dan 8 Maret 2023.

Terdapat empat PTN Indonesia yang hadir dalam kunjungan itu yakni, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Padang, Universitas Mataram, dan Universitas Malikussaleh. Keempat pimpinan PTN tersebut didampingi oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Dr Gogot Suharwoto.

Kunjungan kerja sama itu diterima langsung oleh Presiden SNU, Ryu Hong Lim PhD didampingi oleh oleh Prof. Jae Young Kim (Vice Rector for Research), Prof. Joonho Kang (Dean of the Collage of Education), Prof. Hwang Jun-Seok (Director of Global R&D Center), dan Prof Seonyoung Kim (Deputy Head of International Cooperation).

Dalam kesempatan itu, Prof Dr Herman Fithra yang juga Wakil Sekjen MRPTNI mengatakan bahwa kunjungan ini membahas terkait hal-hal yang bisa dikerjasamakan oleh MRPTNI dan juga SNU, seperti penelitian bersama, pengiriman tenaga pengajar SNU kePTN di Indonesia untuk menjadi narasumber ataupun dosen pakar.

Sedangkan dari pihak SNU secara khusus mengajak Unimal dan Unram untuk bekerja sama juga dalam bidang persiapan sumber daya manausia (SDM) yang akan bekerja pada industri Korea Selatan. Kedua PTN ini menyatakan siap melakukan diskusi lebih lanjut secara rinci guna membicarakan mekanisme persiapan SDM yang siap pakai yang juga melibatkan pemerintah daerah masing-masing.

Khusus untuk Unimal, Prof Dr Herman juga menjajaki kerja sama untuk pengiriman tenaga pengajar di Unimal untuk dapat melanjutkan studi jenjang S3 di SNU. “SNU ini selalu menjadi kampus terbaik dalam perguruan tinggi di Korea Selatan dan telah membangun reputasi global yang baik. Para lulusannya pun sudah banyak diakui oleh masyarakat Korea maupun di luar, jelas Prof Herman.

Pada kesempatan tersebut juga rombongan dari Indonesia itu juga diajak untuk berkunjung ke bagian Global Research Center (GRC) SNU yang diketuai oleh Prof. Hwang Jun-Seok. Bagian itu merupakan pusat riset global tentang pengembangan Smart City dan teknologi informasi.(*)

