Setelah Ammar Zoni Ditangkap, Irrsh Bella Banyak Dapat Simpatik dari Rekan Artis

SERAMBINEWS.COM - Artis Irish Bella dan Ammar Zoni dilanda ujian karena Ammar tersandung narkoba hingga ditangkap.

Iris Bella dihujani rasa simpatik dari rekan artis saat jadikan putranya sebagai kekuatan.

Artis Irish Bella kembali aktif di media instagram pribadinya.

Kehadiranya sempat menjadi sorotan dari warganet tak terkecuali oleh rekan-rekan sesama artis.

Ia muncul dengan unggahan kedua anaknya yang tersenyum bahagia.

Potret tersebut punya makna setelah Irish Bella tuliskan caption.

"The reason, my source of strength. I will always have a purpose to stand back up and keep moving forward. Even though mommy is far from perfect, and we’ll never know what Allah has planned for us. But mommy is grateful, oh so very grateful. Allah has given the chance, every single day to Love and to cherish you two.," caption dalam unggahan Irish Bella, Rabu (16/3/2023).

Wanita 2 anak tersebut jadikan anaknya sebagai alasan untuk tetap kuat menjalani hidup setelah sang suami, Ammar Zoni direhabilitasi atas kasus penggunaan narkoba.

Kedua anaknya menjadi sumber kekuatannya untuk tetap tegar.

Tak disangka, unggahan Irish Bella tersebut mengundang simpatik dari sejumlah publik figure.

Lewat komentar yang ditinggalkan, rekan sesama artis memberikan semangat untuk Irish Bella.

"Semangat sayangkuuu ada Allah SWT selalu bersamamu dan 2 malaikat yang masyaallah," tulis pemilik akun instagram Adelia Pasha.

Beberapa publik figure yang lain seperti Ussy Sulistiawaty, Wanda Hara, Sandy Purnamasari, hingga Mikaila patritz berikan lambang emotikon hati untuk berikan semangat Irish Bella.

Irish Bella sempat datang ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu untuk menjenguk sang suami, Ammar Zoni.

Ia bahkan mengutarakan permintaan maaf karena Ammar Zoni kembali terjerumus narkoba untuk yang kedua kalinya.



