Aming Ingin Fokus Ibadah dalam Bulan Ramadhan Ini, Tak Hanya Puasa, Tarawih Pun Berharap tak Tinggal

Bahkan selain berniat untuk berpuasa sepanjang bulan, komedian ini juga berharap dapat melaksanakan shalat tarawih tanpa melewatkan satu malam pun.

SERAMBINEWS.COM - Komedian, Aming Supriatna Sugandhi, atau lebih dikenal Aming, baru-baru ini mengungkapkan dirinya berkeinginan untuk fokus beribadah selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah ini.

Bahkan selain berniat untuk berpuasa sepanjang bulan, komedian ini juga berharap dapat melaksanakan shalat tarawih tanpa melewatkan satu malam pun.

Aming berbicara mengenai keinginannya ini di hadapan para wartawan.

"Makanya Insya Allah Ramadhan tahun ini, biasanya kalau setiap bulan puasa saya tamat ya, nggak pernah bolong, paling bolong sehari dua hari."

"Tapi tiap tahun alhamdulillah selalu full. Mungkin tahun ini lebih bakal fokus ke puasanya pasti, tarawihnya yang pengen dikejar," kata Aming dikutip melalui kanal YouTube Cumicumi, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Termasuk Para Pencari Tuhan, Bocoran Sinetron Spesial Ramadhan 2023

Mantan suami Evelyn Nada Anjani ini mengungkapkan keinginannya untuk lebih mendalami sisi spiritualnya selama Ramadhan tahun ini.

Ia mengaku berada dalam fase di mana ia merasa lelah dengan kehidupan dunia yang tiada habisnya.

"Maunya sih Ramadhan tahun ini lebih, ya lebih secara spiritual, saya lebih nambah lah dari tahun sebelumnya."

"Karena apa ya, ada banyak namanya manusia ya, up and down. Sampai ini, ada fase di mana penat banget dan capek banget."

"Umur makin berkurang, apalagi yang dikejar, duniawi lebih dari cukup. Jadi ya sudah tinggal mikir bekal di kehidupan berikutnya," terang Aming.

Aming baru-baru ini terlihat merubah penampilannya di mana sebelumnya yang selalu terlihat nyentrik dan full dengan dandanan kini terlihat lebih sopan dan maskulin.

Demi bisa menyeimbangkan dengan istiqomahnya dalam berhijrah, Aming pun memilih mengenakan baju yang sopan dan terlihat lebih rapi.

Baca juga: Julie Estelle Umumkan Kehamilan, Banjir Ucapan Selamat dari Rekan Artis

"Ya itu proses jadi gimana caranya cara agar spiritual saya pengen seimbang aja," tandas Aming.