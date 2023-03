Khanduri Laot Jadi Penutup Event Sabang Marine Festival 2023

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Rangkaian event terbesar bahari di Aceh Sabang Marine Festival (SMF) 2023 resmi ditutup dengan Khanduri Laot, yang digelar di Pantai Pasiran Timur, Kota Sabang, Minggu (19/3/2023).

Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, mengatakan acara Khanduri Laot sebagai penutup SMF23 untuk menyelaraskan tema utama yakni bahari.

“Hari ini SMF23 kita tutup dengan Khanduri Laot. Ini bagian dari pada tradisi bahari Aceh yang kita gambarkan dan kita laksanakan di penutupan ini,” kata Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, Minggu (19/3/2023).

Pj Wali Kota Sabang juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Sabang Marine Festival 2023 ini.

Terutama BPKS, Kemenparekraf RI, instansi terkait lingkup Pemko Sabang, serta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Ucapan terima kasih juga dihaturkannya kepada The University Of York, Organizer Of Yacht Rally, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, PT. Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia Cabang Sabang dan Yayasan Geutanyo, serta seluruh tim kreatif yang telah terlibat dari awal hingga penutupan ini.

Reza Fahlevi menyebutkan, narasi utama yang diusung dari event ini adalah bahari berdasarkan kearifan lokal Aceh khususnya di Kota Sabang.

Dimana seluruh tatanan ataupun ketentuan adat dan budaya mengenai bahari ini ditampilkan pada event Sabang Marine Festival.

“Kemudian event ini juga mempertegas dan mempromosikan Sabang sebagai gerbang kekayaan bahari Indonesia,” terangnya.

Berdasarkan sejarah, Sabang selalu menjadi jalur utama untuk pelayaran kapal-kapal besar dari berbagai negara dengan berbagai kepentingan.

Sehingga, diharapkan kedepannya Sabang bjsa betul-betul maju dari sisi bahari, destinasi wisata heritage, perdagangan, maupun religi

“Jadi kita sesuai dengan tugasnya BPKS bagaimana pelabuhan ini aktif dengan disinggahi oleh kapal-kapal besar dan juga kapal wisata, baik kapal pesiar maupun yatch,” jelasnya.

Pada Kanduri Laot ini, Pj Wali Kota Sabang juga turut menyerahkan hadiah pemenang konvoi boat, kepada Agus Ramadhan yang merupakan nelayan Lhok Pasiran, pembawa boat nomor 8 pada Pawai Marine ketika pembukaan SMF23.

Meski sudah ditutup secara resmi, rangkaian kegiatan SMF23 seperti pameran dan bazar UMKM serta sajian Peukaten Seni, akan tetap berlangsung mengisi malam Senin masyarakat Kota Sabang.(*)

