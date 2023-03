Daftar Lengkap Juara All England 2023: China dan Korsel 2 Gelar, Fajar/Rian Cetak Sejarah

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto merayakan gelar juara All England 2023 seusai memenangi partai puncak kontra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu (19/3/2023) malam WIB.

SERAMBINEWS.COM - Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mencetak sejarah setelah berhasil menjuarai All England 2023.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi juara All England 2023 seusai memenangi partai puncak kontra sesama wakil Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Final All England 2023 antara Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu (19/3/2023) malam WIB.

Fajar/Rian memenangi pertandingan lewat straight game atau dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

Berkat kemenangan ini, Fajar/Rian mengukir sejarah dengan meraih gelar juara pertama dalam ajang All England.

Mereka sekaligus melanjutkan tren apik ganda putra Indonesia dalam turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Pada All England edisi 2022, ganda putra Indonesia juga berhasil meraih gelar juara melalui perjuangan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Kini, gelar juara All England 2023 jatuh kepada Fajar/Rian yang tengah menyandang status ganda putra ranking 1 dunia.

Fajar/Rian berjaya di tengah dominasi Korea Selatan dan China yang masing-masing mengunci dua gelar juara pada All England 2023.

Kim So Yeong/Kong Hee Yong dan An Se Young menyumbang trofi All England 2023 untuk Korea Selatan dari nomor ganda putri dan tunggal putri.



Kim/Kong menjadi juara setelah mengalahkan kompatriotnya, Baek Ha Na/Lee So Hee, melalui dua gim langsung dengan skor telak 21-5 dan 21-12.

Di lain sisi, An Se Young naik ke podium tertinggi All England 2023 selepas membekuk utusan China, Chen Yu Fei, melalui tiga gim dengan skor 21-17, 10-21, dan 21-19.

Gelar ini sekaligus mengakhiri penantian 27 tahun Korea Selatan di tunggal putri All England sejak Bang Soo-hyun, yang sempat menjadi rival Susi Susanti, menjadi juara pada 1996.

Beralih ke China, tim bulu tangkis Negeri Tirai Bambu juga meraih dua gelar juara dari Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (ganda campuran) dan Li Shi Feng (tunggal putra).