All New Agya Tampil lebih Sporty dengan Tujuh Varian

All New Agya yang tampil lebih modern dan sporty dibandingkan dari generasi sebelumnya.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Saat ini All New Agya tampil lebih modern dan sporty apabila dibandingkan dari generasi sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat dari tampilan sisi eksterior, sisi interior dan kapasitas mesin yang lebih Powerful, sehingga memberikan sentuhan berbeda.

Operation Manager PT Dunia Barusa, Afriady Muhammad yang didampingi Kepala Cabang, Azhar menyampaikan kehadiran All New Agya ini diharapkan dapat memenuhi harapan kebutuhan pelanggan City Car Toyota, khususnya di Provinsi Aceh.

Afriady menyebutkan All New Agya hadir dengan tujuh varian. Ketujuh varian tersebut adalah All New Agya 1.2 E M/T (Spot Order)), All New Agya 1.2 G M/T, All New Agya 1.2 G CVT, All New Agya 1.2 GR M/T One Tone, All New Agya 1.2 GR M/T Two Tone, All New Agya 1.2 GR CVT One Tone dan All New Agya 1.2 GR CVT Two Tone.

“Sementara harga on the road (OTR) All New Agya untuk wilayah Aceh mulai Rp 180.300.000 hingga Rp 259.700.000/unit,” sebutnya.

Dikatakan, untuk pembelian secara kredit PT Dunia Barusa sudah menyiapkan cicilan sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

All New Agya dan All New Agya GR Sport memiliki peran masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang berbeda.

Adapun unit All New Agya dikembangkan dan difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah LCGC di segmen entry atau Hatchback Entry.

Sedangkan khusus untuk All New Agya GR Sport di desain dengan spesial tuning di beberapa bagian, sehingga akan menghasilkan performa yang fun to drive dan memberikan pengalaman berbeda saat mengendarai sebuah unit di segmen Hatchback Low ini.

Sisi Eksterior

Gaya desain All New Agya dikembangkan untuk menciptakan image yang sporty, powerful, dan agresif, dan dengan aerodinamika yang lebih baik dengan coefficient of drag 3 persen lebih rendah sehingga membuat All New Agya lebih stabil dan lincah saat dikendarai.

Sisi depan tampil agresif dengan desain bumper yang modern serta melebar, serta adanya dukungan desain terbaru dari Headlamp (Full LED) dan Vertical LED Illumination Lamp.

Selain itu juga disematkan fitur Follow me home dan Auto Cut Off pada lampu utama yang memberikan kenyamanan bagi Pelanggan Toyota.