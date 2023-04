Mualem Dipastikan Buka Musabaqah Tunas Ramadhan di Pidie

For Serambinews.com

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem dipastikan hadir untuk membuka Musabaqah Tunas Ramadhan (MTR) ke XXII Aceh yang dihelat di Kabupaten Pidie, Senin (3/4/2023) malam sekira pukul 22.00 WIB.

Kegiatan ini dipusatkan di gedung Pidie Convention Center (PCC).

MTR tahunan itu juga dihadiri oleh segenap Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Aceh.

Ketua Bidang Lomba MTR ke XXII Kwarda Aceh, Abd Syukur MAg. (SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL)

"Sesuai undangan, even MTR ke XXII Aceh ini secara langsung dibuka oleh Ketua Kwarda Aceh, Muzakir Manaf dan juga turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh termasuk Plt Kakanwil Kemenag Aceh, Ahmad Yani SPd bersama seluruh Kakankemenag dari 23 kabupaten/kota plus seluruh Kakwarcab," sebut Ketua Bidang pelakasa, Kwarda Aceh, Drs Salman Ishak MSi bersama Ketua Bidang Lomba Kwarda Aceh, H Abd Syukur MAg serta didampingi Ketua Kwarcab Pidie, Fadhlullah TM Daud ST kepada Serambinews.com, Senin (3/4/2023) disela-sela registrasi peserta MTR ke XXII Aceh di gedung Pengawas Sekolah di Komplek Pelajar Tijue (Kopelti) Pidie.

Dijelaskan Abd Syakur, dalam kegiatan pembukaan tersebut juga akan dirangkai seremonial berupa sambutan dari pihak terkait dan pengajian oleh sang juara penggalang pada MTR ke XXI tahun sebelumnya.

Selain itu juga akan diisi dengan tarian massal dari Pramuka dan juga Sanggar Pusaka Nanggroe dengan berbagai kejutan.

Menurut Abd Syukur, untuk pelaksanaan MTR ke XXII Aceh tahun ini akan dihadirkan Tropi Juara bergilir yang diraih oleh kafilah Kota Banda Aceh secara berturut-turut selama empat tahun terakhir ini.

"Yang menjadi kejutan nantinya apakah tropi ini akan beralih ke kabupaten/kota lain dalam ajang MTR ke XXII yang dilaksanakan di Pidie," jelasnya.

Ditambahkan juga pihak Kwarda Aceh saat ini akan melakukan monitoring terhadap seluruh persiapan pawai Ta'aruf, pembukaan serta lokasi cabang perlombaan MTR untuk luka cabang yang diperlombakan.

"Semua persiapan hingga saat ini telah matang dan kami berharap even MTR ini dapat sukses terlaksana di Pidie," harapnya. (*)

