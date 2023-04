Donald Trump Ditangkap, Didakwa 34 Tuduhan Kejahatan terkait Uang Tutup Mulut Perselingkuhan

Presiden AS Donald Trump Dimakzulkan

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Mantan Presiden AS Donald Trump menyerahkan diri dan ditangkap Pengadilan Manhattan, New York City, pada Selasa (4/4/2023) sebelum pukul 13.30 waktu setempat.

Di gedung pengadilan, Trump diambil sidik jarinya, meski tidak diambil fotonya seperti terdakwa kriminal lainnya.

New York Magazine melaporkan, Trump hadir dengan setelah jas biru tua, kemeja putih, dan dasi merah.

Di dalam ruang sidang, dia duduk dengan tangan di pangkuannya, diapit oleh para pembelanya.

Pengadilan dimulai, Hakim Juan Merchan mendakwa Trump dengan 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis.

Donald Trump muncul di pengadilan pada Selasa (4/4/2023), untuk menghadapi 34 dakwaan kejahatan yang terkait uang tutup mulut untuk menutup perselingkuhan selama jalannya kampanye kepresidenan pertama sekitar tahun 2015.

Dakwaan tersebut berpusat pada tuduhan bahwa Trump memalsukan catatan bisnis internal di perusahaan pribadinya sekaligus mengatur pembayaran untuk membungkam klaim yang berpotensi membahayakan pencalonannya sebagai presiden.

Dakwaan ini mencakup 34 catatan terkait dengan cek yang dikirim Trump ke pengacara pribadinya untuk mengganti uang mereka yang digunakan untuk membayar uang tutup mulut bagi artis porno.

Artis porno itu diduga melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan Trump bertahun-tahun sebelumnya.

Uang tutup mulut diberikan kepada dua wanita bintang porno, yaitu Stormy Daniels dan model Playboy Karen McDougal.

Mereka menyatakan telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan Trump bertahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, ada seorang penjaga pintu Trump Tower yang mengaku memiliki cerita tentang seorang anak yang dia duga adalah anak Trump di luar nikah.

"Terdakwa, Donald J. Trump, memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan konspirasi ilegal yang merusak integritas pemilihan presiden 2016 dan pelanggaran undang-undang pemilu lainnya," kata Asisten Jaksa Wilayah Christopher Conroy seperti dikutip dari The Associated Press.

Trump menyatakan dirinya tidak bersalah dengan suara tegas saat menghadapi hakim.