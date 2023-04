Mahasiswa USK Raih Medali Perak di International Global Competition of Life Science 2023

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim mahasiswa Universitas Syiah Kuala berhasil meraih medali perak di ajang internasional Global Competition for Life Sciences ( GloCoLis) 2023.

Even GloColis merupakan kompetisi internasional bergengsi yang diikuti puluhan tim dari berbagai negara di dunia.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Indonesia Youth Scientists Association dan diikuti oleh 319 tim dari 15 negara seperti Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Turkiye, Macedonia, Greece, Spanyol dan lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Maret hingga 5 April 2023.

GloCoLis merupakan platform pembelajaran yang tepat untuk membangun daya saing global dengan kompetensi ilmiah dan membangun jaringan peneliti dan profesional industri yang kuat yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional.

Tim USK memadukan konsep keilmuan Teknik Kimia dan Teknik Sipil dalam bentuk sebuah gagasan inovatif dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Utilization of Bacillus Subtilis From Seaweed Waste as Admixture For Making Self Healing Concrete”.

Harapannya, hasil karya ilmiah ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan keretakan dinding bangunan akibat situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, baik dari faktor alamiah maupun bencana.

Tim USK terdiri atas Qodri Yudit Angesta (Teknik Kimia), Geubrina Rizqa Maulida (Teknik Kimia), Imam Akbar Al- Khalis (Teknik Sipil), Naufal Romiz Maltuf (Manajemen) dan Farid Fahlevi (Ekonomi Pembangunan).

Tim ini dibimbing oleh Dr Ir Farid Mulana ST MEng, dosen pada Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Teknik USK.

Untuk diketahui Program studi (Prodi) S1 Teknik Kimia beberapa waktu yang lalu berhasil meraih akreditasi internasional IABEE.

Kelengkapan sertifikat akreditasi ini diperoleh melalui surat resmi IABEE yang diunggah pada laman official IABEE pada hari Selasa, 28 Maret 2023.

Prodi S1 Teknik Kimia terakreditasi IABEE dalam disiplin Chemical, Biochemical, and Similarly-named Engineering Programs.

Standar akreditasi IABEE ini berbasis capaian pembelajaran (Outcome Based Education) dan telah mengacu pada standar internasional yaitu Washington Accord.

Menanggapi hasil yang diperoleh Tim USK pada ajang internasional ini, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Prof Dr Mustanir MSc.

Ia sangat bersyukur atas prestasi mahasiswa USK serta menyampaikan selamat kepada Tim USK yang telah berhasil meraih juara pada kegiatan tersebut.

Prof Mustanir juga berpesan agar kita jangan berpuas diri dan terus mengasah kemampuan dan kompetensi sehingga dapat berprestasi menjadi yang terbaik pada event yang lain.(*)