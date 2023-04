Dandim 0107/Asel Bersama Hamas Sahur On The Road di RSUD Yulidin Away Tapaktuan

Komandan Kodim 0107/Aceh Selatan Letnan Kolonel Arh Helmy Ariansyah, SE bersama Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) Sahur On The Road di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yulidin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Jum'at (14/2023)

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Komandan Kodim 0107/ Aceh Selatan Letnan Kolonel Arh Helmy Ariansyah, SE bersama Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (Hamas) Sahur On The Road di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yulidin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Jum'at (14/2023).

Komandan Kodim 0107/ Aceh Selatan Letnan Kolonel Arh Helmy sangat mengapresiasi apa yang dilakukan para calon pemimpin bangsa masa depan tersebut. "Kita sangat bangga dengan adik-adik mahasiswa ini yang telah menunjukan jiwa sosial dimasa mudanya,"ujar Dandim.

Adapun kegiatan Saur On The Road di RSUD Yulidin Away dilaksanakan dengan berbagi makanan Sahur kepada keluarga Pasien yang sedang menunggu pihak keluarganya dirawat di RS tersebut.

350 nasi kotak langsung dibagikan oleh anggota Hamas dan Dandim Aceh Selatan dengan mendatangi warga di ruang tunggu pasien. Kepada petugas RS yang sedang piket juga turut dibagikan.

Setelah kegiatan berbagi makanan sahur, Dandim Aceh Selatan bersama-sama Mahasiswa Hamas melaksanakan sahur bareng di RS Yulidin Away. Setelah itu dilanjutnya Shalat Subuh berjama'ah di Mesjid Desa Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan Darwis menyampaikan, kegiatan ini di laksanakan atas dasar Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pegapdian terhadap daerah.(*)

