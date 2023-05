Antonio Dedola Ancam Laporkan Nikita Mirzani ke Kepolisian Jerman, Diduga Alami KDRT

Meski Antonio Dedola menceraikan Nikita Mirzani, mereka hingga kini masih saling serang melalui media sosial masing-masing.

SERAMBINEWS.COM - Artis Nikita Mirzani dan Antonio Dedola ternyata sudah tiga bulan lalu menikah.

Namun rumah tangga baru dibinanya kini menjadi masalah hingga berakhir perceraian.

Nikita sempat menjalani proses hukum dan senantiasa didampingi Antonio kala itu.

Buntut konflik rumah tangga, Antonio Dedola mengancam akan mempolisikan Nikita Mirzani.

Terbaru, Antonio Dedola mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian Jerman atas dugan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebelumnya, dalam Instagram Stroy miliknya, Antonio Dedola sempat menyinggung soal aksi kekerasan yang diterimanya dari Nikita Mirzani.

Kini, Antonio Dedola berencana melaporkan Nikita Mirzani.

"You are welcome to come to Germany! I will report you here in Germany too!

Domestic violence

Threat," tulis Toni dalam Instagram Story miliknya dengan menandai akun Nikita Mirzani, Senin (1/5/2023).

Kekerasan dalam rumah tangga

Ancaman).