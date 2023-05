Profil Mahalini Raharja, Tunangan Anak Sulung Sule, Rizky Febian yang Beda Agama, Punya Bakat Nyanyi

SERAMBINEW.COM - Penyanyi Mahalini Raharja resmi dilamar oleh putra sulung Sule, Rizky Febian, berikut profilnya.

Mahalini Raharja kini tengah berbahagia, pasalnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu baru saja dilamar oleh kekasihnya, Rizky Febian.

Acara lamaran Rizky Febian dan Mahalini Raharja berlangsung Minggu malam (7/5/2023) di The Langham SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kabar mengenai Rizky Febian dan Mahalini Raharja bertunangan, disampaikan langsung oleh akun instagram RFAS Music, label rekaman milik pria yang akrab disapa Iky itu.

Rizky Febian Resmi Lamar Mahalini Raharja. (Instagram RFAS Music)

Meski keduanya berbeda agama, namun tak menghambat keseriusan menjalin hubungan bagi keduanya.

Berikut profil Mahalini Raharja, penyanyi berbakat asal Bali yang baru dilamar Rizky Febian.

Dikutip dari Tribun Jambi, Mahalini Raharja merupakan lima besar ajang Indonesian Idol musim kesepuluh yang disiarkan di RCTI pada tahun 2019–2020.

Baca juga: Perbedaan Keyakinan Tak Jadi Halangan, Rizky Febian Resmi Lamar Mahalini Raharja, Ratusan Tamu Hadir

Pasca kompetisi Mahalini bergabung dengan perusahaan rekaman Hits Records, singel ketiganya "Melawan Restu" berhasil membawanya meraih penghargaan Indonesian Music Awards 2021 dalam kategori New Artist of the Year.

Mahalini terlahir dengan nama Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja pada tanggal 4 Maret 2000 di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Penyanyi Mahalini Raharja terlahir dari keluarga yang menganut agama Hindu dan bersuku adat Bali. Nama depan Mahalini menggunakan nama khas Bali.

Ni Luh berarti berjenis kelamin perempuan dan Ketut yang menandakan ia merupakan anak keempat.

Ia adalah anak dari pasangan I Gede Suraharja dan Ni Nyoman Serini.

Ia diketahui memiliki dua kakak laki-laki bernama I Gede Dion Raharja dan Jody Raharja serta satu kakak perempuan.

Baca juga: Anak Sulung Sule, Rizky Febian Resmi Melamar Mahalini, Prosesi Lamaran Digelar Tertutup