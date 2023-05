VIDEO Viral Para Narapidana Nangis Massal Saat Nobar Miracle in Cell No. 7 di Penjara

SERAMBINEWS.COM - Viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah narapidana menikmati film Miracle In The Cell No. 7 di penjara. Film yang awalnya mengundang tawa bagi mereka, akan tetapi kemudian juga membuat mereka trenyuh dan tidak sedikit naradpidana yang menyaksikan film tersebut berlinang air mata.

Video itu diunggah oleh akun TikTok @akbaramadhan__.

Dalam video tersebut, terlihat narapidana berkumpul di sebuah ruangan dan menyaksikan film adaptasi dari Korea Selatan tersebut. Mereka menonton dari layar proyektor.

Tak terasa air mata mengucur di pipi mereka. Terlihat beberapa narapidana menyeka air matanya.

Hingga pukul 11.17 WIB, video tersebut disukai sebanyak 370 ribu akun, dikomentari 3.212 dan disimpan sebanyak 16 ribu akun.

Banyak dari warga net mengomentari para narapidana yang menyaksikan film tersebut.

Warga net berharap film tersebut bisa menggugah hati narapidana untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan ada juga warga net yang memberikan semangat kepada mereka yang menyaksikan film tersebut. (*)

VO: Suhiya Zahrati

Editor Video: Muhammad Aulia