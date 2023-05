Istri Sah Pergoki Suami Selingkuhi Nenek Pelakor, Layla: 14 Tahun Berumah Tangga Dihancurkan Suamiku

SERAMBINEWS.COM - Viral kisah seorang pria selingkuh dan nikah siri dengan nenek- nenek renta.

Kisah seorang perempuan yang di selingkuhi suaminya dengan nenek- nenek viral di media sosial.

Cerita tersebut tersebut dibagikan langsung oleh istri sah suami tersebut dengan akun TikTok Layla Olshoop pada Selasa (16/5/2023).

Dalam video, perempuan yang diduga bernama Layla itu mengaku tidak habis pikir dengan suaminya yang jatuh cinta dengan nenek- nenek sampai rela meninggalkan dirinya.

Seorang istri sah sekaligus pemilik akun TikTok Layla Magnoon terheran-heran dengan kelakuan suaminya yang berani melakukan per selingkuhan.

Bukan per selingkuhan biasa, istri sah itu terkejut lantaran sang suami memilih selingkuhan dengan wanita lanjut usia atau yang sudah menjadi nenek- nenek.

Per selingkuhan suami dan nenek itu terbongkar ketika Layla memergoki suaminya dan nenek itu berada di sebuah pos polisi di malam hari.

"Pelakor gak perlu cantik, nenek- nenek juga bisa. Ini kisah rumah tangga saya. Yang hancur karena nenek- nenek ini," tulis Layla di video.

Awalnya nenek tersebut tidak mengaku kepada polisi dan Layla kalau menjadi selingkuhan.

Nenek tersebut bahkan bilang kalau dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan suaminya Layla.



"Awalnya aku bilang secara baik-baik, supaya dia mau ikut denganku. Karena aku mau mempertemukan dia dengan si cowok ( suami Layla).

"Tapi dia malah menyuruh si cowok ke situ (pos polisi) sama istrinya," kata Layla.

"Dia nggak tahu kalau yang ada di hadapannya itu istri sahnya," tambahnya.

Layla kemudian bercerita awal mula dia memergoki per selingkuhan suaminya.